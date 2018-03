Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 27 martie – 4 aprilie, Primaria Capitalei, prin Opera Comica pentru Copii, prezinta un numar record de spectacole pentru cei mici: 42 de reprezentații in cele trei sali din sediul de pe Calea Giulești, la care sunt așteptați peste 12.000 de spectatori de toate varstele. Pana pe 1 aprilie,…

- Iți recomand sa incepi cu curațenia, pentru ca astfel o vei face pe indelete, fara sa te obosești. Lasa cumparaturile și preparatele specifice mesei de Paște, pe final. Curața geamurile cu oțet, lamaie și hartie Pentru a curața toate geamurile, unui apartament cu 3 camere, ai nevoie…

- Un roman in varsta de 20 de ani a fost injunghiat mortal intr-un centru comercial Stratford Centre din estul Londrei. Potrivit martorilor, tanarul a incercat sa iși ajute un prieten care a fost atacat. Beniamin Pieknyi, un roman de 20 de ani, din Valea Jiului, a fost injunghiat mortal la centrul comercial…

- Fermierii vând cu 12 lei kilogramul de brânza de vaca si nu se feresc sa spuna ca în câteva saptamâni pretul va ajunge la 15 lei. Închise în grajduri de aproape patru luni de zile, vitele dau lapte mai putin, asa ca brânza se anunta putina si scumpa,…

- Paznicul de la supermarket l-a vazut pe Andrei Gheorghe inainte sa moara. Barbatul a povestit cum arata omul de radio, cu puțin timp inainte de a muri. Acesta marturisește ca era schimbat, iar atitudinea lui era alta fața de pana atunci. “Venea singur la cumparaturi sau insotit de alte persoane, m-a…

- Tema galei organizate de parintii lui Beyonce, a fost „De la WACO la Wakanda”, iar toaletele tuturor au reflectat imensa influenta pe care a avut-o Pantera neagra asupra lumii. Beyonce si soacra sa, Gloria Carter, au fost premiate pentru actiunile lor umanitare, in cadrul galei. Artista a venit insotita…

- Aveti mare grija atunci cand cumparati carnea de miel pentru masa de Paste. Nu este recomandat sa cumparam un miel mai mic de 10 kilograme pentru ca acesta contine mult colagen si este greu de digerat. Mieii mai mici au un continut mai ridicat de oxipurine. Din cauza continutului ridicat de colagen,…

- Absolut fantastica schimbarea prin care a trecut Shannen Doherty, scrie eva.ro. Pentru un om care a infruntat amenintarea teribila a cancerului, care a trecut prin chinurile radioterapiei si chimioterapiei, dar si prin clipe in care si-a pastrat cumpatul si l-a pierdut cand a fost coplesita de emotii,…

- Cu totii ne dorim sa avem intotdeauna computere performante cat mai mici, de preferat portabile si in special... ieftine. Desigur, aceste lucruri nu sunt posibile laolalta, asa ca atunci cand ne alegem un computer portabil o facem in functie de nevoi. Modelul de fata, Spin 5 de la Acer, nu incearca…

- Primaria Municipiului Targu Jiu a anunțat ca, pana pe data de 15 martie, se primesc, la Direcția de Protecție Sociala, cererile pentru acordarea tichetelor sociale cu ocazia Sarbatorilor Pascale. Distribuirea acestora se face in perioada 26-30 martie. Valoarea nominala a unui tichet social este de 40…

- Maye a aparut pe ambalajul unui brand de cereale, intr-un videoclip al lui Beyonce si intr-o campanie pentru Virgin America. Chipul ei neobisnuit e preferat de multi producatori de clipuri publicitare. Si nu e doar un chip deosebit.

- Inimioara lui Alice, pe Instagram, merge astazi la doua dive: Beyonce & Blue Ivy! “Au iesit in oras, ca fetele, in gasca, mama, fiica si bunica. Cea mica are 6 ani si ii seamana leit tatalui, Jay-Z. Beyonce a iesit in oras cu fiica sa, Blue Ivy, si mama sa, Tina, si au mers sa vada... View Article

- In ultima vreme, artista iși ia fiica peste tot! Blue Ivy a participat la gale de premiere, la lansari de produse și chiar la meciuri de basketball. Ieri, de exemplu, ea le-a insoțit pe mama și bunica sa la NBA ALL-STAR. In varsta de șase ani, Blue Ivy este o prezența tot mai activa la evenimentele…

- Visați deja la vacanța de vara? In doua saptamani o veți putea și rezerva, așa ca apucați-va de facut trasee. La Timișoara are loc din nou, in primul weekend din martie, Targul de Turism Vacanța care are loc in primul weekend din luna martie.

- Noul an chinezesc este sarbatorit pe 16 februarie de milioane de oameni. Semnificațiile sale mistice au starnit curiozitatea și au cucerit intreaga lume, inclusiv un numar semnificativ de europeni. Tradițiile spun ca trebuie sa porți roșu cu ocazia noului an chinezesc. Dar de ce este important sa porți…

- Eva Longoria așteapta primul sau copil cu soțul Jose Antonio Baston, iar ultimele luni de sarcina par sa o fi transformat-o pe actrița in varsta de 42 de ani. Preocupata de aspectul sau, vedeta a fost surprinsa luni la un salon de infrumusețare din Los Angeles unde a avut parte de un tratament regesc…

- Pe 1 februarie, Kylie Jenner devenea mama pentru prima oara, aducand pe lume o fetița perfect sanatoasa, pe care a decis s-o numeasca „Stormi”. Acum, la nici doua saptamani de la acest eveniment, Kylie s-a intors pe rețelele de socializare, acolo unde a absentat in cele noua luni de sarcina. Kylie,…

- Rose McGowan, una dintre femeile care l-au acuzat de viol pe producatorul Harvey Weinstein, a dezvaluit zilele trecute ca a fost molsetata, pe cand era minora, de un regizor premiat la Oscar, care lucra pentru Weinstein. Jill Messick, fostul ei impresar, s-a sinucis la varsta de 50 de ani. …

- Brad Pitt a fost implicat intr-un accident auto, la Los Angeles, unde a lovit cu automobilul sau alte doua masini, actorul fiind in afara oricarui pericol, informeaza contactmusic.com. Accidentul a avut loc luni si nicio persoana nu a fost ranita. Brad Pitt se afla la volanul automobilului sau Tesla,…

- Mathew Knowles, tatal celor doua surori, Beyonce și Solange, a vorbit recent despre discriminarea rasiala a artiștilor de culoare și a sugerat faptul ca fiicele lui au avut avantajul de a fi mulatre, noteaza Daily Mail.

- O femeie a acuzat stari de rau dupa ce a fost surprinsa de paznicul unui supermarket cu o punga de detergent in geanta. O femeie a fost surprinsa intr-un supermarket din Focșani in timp ce sustragea o punga de detergent, scrie Monitorul Vrancei . Paznicul a fost cel care a observat-o pe suspecta. Atunci…

- BNR anunta un nou val de scumpiri pâna la Paste. Guvernatorul Bancii Nationale spune ca inflația va continua sa urce în urmatoarele luni. Nu este singura veste proasta. Se scumpesc și creditele în lei.

- Sorin Alb, un tanar din Baia de Arieș, județul Alba, vrea sa-și gaseasca sufletul pereche in cadrul emisiunii ”Ma insoara mama”, ce va fi difuzata, incepand cu data de 12 februarie, pe PRO TV. Alaturi de alți 9 tineri trecuți de adolescența și inca legați de casa parinteasca, Sorin va incerca sa iși…

- La cateva zile de dupa ce Beyonce a facut furori in cadrul celei de-a 60-a editie a Premiilor Grammy, Bianca Dragusanu a rabufnit in public! Prezentatoarea TV a povestit intr-un mesaj tot ce s-a intamplat, dupa ce a fost sunata de artista de culoare, care i-a cerut ajutorul cu tinuna pentru prestigiosul…

- Un ofițer de poliție din Los Angeles a fost filmat în timp ce brusca o femeie, în metrou, pentru ca a refuzat sa-și ia picioarele de pe scaun. Sergentul de poliție a bruscat-o pe femeie și a încercat sa o dea afara din tren, în timp ce aceasta spune ca a platit pentru…

- Politistii din Blaj au identificat-o pe o femeie din oras ca banuita de comiterea furtului unei sume de bani de la o pacienta internata in spital. Intregul prejudiciu a fost recuperat. Potrivit IPJ Alba, la data de 19 ianuarie a.c., Politia Municipiul Blaj a fost sesizata de catre o femeie de 61 de…

- Pana pe 22 ianuarie, ora 22:00, precipitatiile vor fi in extindere treptata, incepand cu regiunile vestice, si vor cuprinde cea mai mare parte a tarii. In jumatatea de sud a tarii si in zona montana se vor cumula cantitati de apa de 10-15 l/mp si izolat, indeosebi in Dobrogea, 30-35 l/mp. Pana…

- Lantul de supermarket-uri Aldi din Marea Britanie le ofera absolventilor promitatori un salariu de pornire de 44.000 lire sterline (49.500 euro) pe an, in cea mai noua campanie de recrutare a companiei germane. Pe langa salariile mari, Aldi le va oferi angajatilor tineri masini de serviciu…

- Doisprezece frati si surori, intre care minori, au fost descoperiti legati, dintre care unii cu lanturi, infometati si murdari intr-un mic oras din California, iar parintii lor au fost incarcerati pentru tortura, a anuntat luni politia americana, citata de AFP. Alerta a fost data de o a treisprezecea…

- Doisprezece frati si surori, intre care minori, au fost descoperiti legati, dintre care unii cu lanturi, infometati si murdari intr-un mic oras din California, iar parintii lor au fost incarcerati pentru tortura, a anuntat luni politia americana, citata de AFP. Alerta a fost data de o a treisprezecea…

- Receptia lotului 3 al autostrazii Sebes - Turda a fost amanata pentru 90 de zile, din cauza unor neconformitati constate de o comisie a Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a declarat, miercuri, purtatorul de cuvant al institutiei, Alin Serbanescu. Acest…

- Un fenomen meteo foarte rar s-a petrecut zilele acestea in deșertul Sahara. Nemarginitele dune de nisip au fost acoperite de zapada, fiind al treilea an consecutiv cand ninge in aceasta zona fierbinte, dupa aproape 40 de ani in care nu s-au mai intalnit astfel de fenomene. Zona de nord a celui mai mare…

- Compania Air France KLM anunta reduceri de pana la 40% la pretul biletelor. Preturi speciale vor fi la peste 100 de destinatii din America de Nord, America de Sud, Asia, Africa, dar si din zona Caraibelor si a Oceanului Indian. 0 0 0 0 0 0

- Beyonce de Romania se bucura foarte mult de momentele alaturi de fiica sa, iar aceasta chiar se pune la "mintea" ei! Nu doar ca se distreaza de minune, dar intr-un live pe rețelele de socializare, aceasta a fost surprinsa cum se da pe topoganul celor mici in casa.

- Trei asistente medicale din Arabia Saudita au fost concediate dupa ce s-au filmat cum strang un bebeluș de cap. Inregistrarea a ajuns pe rețelele de socializare, unde a fost vazuta chiar de tatal copilului, relateaza Daily Mail. O asistenta medicala il ține pe micuț in brațe și il strange de cap, in…

- Supatra Susuphan sufera de sindromul Ambras care determina cresterea parului pe toata suprafata corpului, incluzând fata si gâtul. În 2010, recordul din Cartea Recordurilor Guiness a facut-o foarte populara. Supatra este doar una dintre cele 50 de persoane diagnosticate…

- Ieri, 3 ianuarie 2018, ora 15:15, Poliția Municipiului Deva a fost sesizata de catre un barbat in varsta de 39 de ani, din municipiul Deva, cu privire la faptul ca, in data de 03.01.2017, in jurul orei 08:00, fiica sa, Țandea Alexandra-Ramona (foto), in varsta de 15 ani, a plecat voluntar de la domiciliu…

- In cel mai nou pachet Humble Bundle, cațelul-creion Scribble a facut o selecție de jocuri pe care le puteți cumpara la bani puțini. Pentru suma de $1 sau mai mult primiți Tempest, LiEat și Punch Club; pentru mai mult de $5.93 primiți și Aragami, Beholder și BioShock Infinite, iar pentru peste…

- Jay-Z a lansat vineri un videoclip pentru o melodie intitulata „Family Feud”, in care canta despre suferinta pe care a cauzat-o infidelitatea sa in casnicia cu Beyonce. Rapperul american apare in videoclip alaturi de cantareata si de fiica lor cea mare, Blue Ivy, in varsta de 5 ani.

- Rapperul Jay-Z a lansat joi un clip de promovare pentru videoclipul "Family Feud", in care apar sotia sa Beyonce si fiica lor de 5 ani, relateaza agentia de stiri UPI. Jay-Z a postat joi pe Twitter acest preview pentru cantecul sau de pe cel mai recent album "4:44", anuntand ca intregul…

- Beyonce de Romania a lasat la vedere un detaliu care dovedește ca nu prea acorda importanța felului in care se prezinta. Beyonce de Romania, care are o fetița cu manelistul Nicolae Guța , este recunoscuta pentru dependența de operații estetice. De-a lungul anilor, Beyonce de Romania a suferit numeroase…

- Unele vedete s-au bucurat pentru prima data de „pachetele“ livrate de aceasta. Altele au jucat la dublu, ba chiar la triplu… Beyonce & Jay-Z Nou-veniti: Rumi și Sir Vedeta de culoare este one hot mama. Asta pentru ca, pe 13 iunie, aceasta a dus pe lume o pereche adorabila de gemeni, Rumi și Sir. Daca…