- Beyonce și Jay Z vor oferi unui fan norocos, care va adopta un stil de viața complet vegan, bilete pentru urmatorii 30 ani la concertele lor, informeaza contactmusic.com. Atat Beyonce, cat si sotul ei, rapperul Jay-Z, au adoptat acest stil de viata si chiar au scris o introducere pentru cartea lansata…

- Iata mesajul publicat de Liviu Dragnea pe Facebook cu doua ore inainte de trecerea in 2019, un an in care vor fi alegeri europarlamentare și prezidențiale: „Dragi romani, Ne pregatim sa incepem impreuna al treilea an de cand redam națiunii romane demnitatea și increderea intr-o viața mai buna. …

- Dincolo de multele calitați pe care le are, Oana Zavoranu este și o mare iubitoare de animale, in special de pisici. Toata lumea știe ca bruneta l-a iubit foarte mult pe Marty, motanul ei care i-a fost alaturi timp de 18 ani și s-a stins din viața, lasandu-i brunetei un gol imens in suflet.