- Nicolae Guta, pe numele real Nicolae Lingurar, a hotarat sa renunte definitiv la numele sau din buletin, rupandu-se, astfel, definitiv de familie. Artistul a socilitat schimbarea numelui de familie pe cale administrativa, asa ca numele "Lingurar" a fost inlocuit in toate documentele cu "Guta", scrie…

- Cristina, sotia lui Nicolae Guta, este insarcinata si il va face pe manelist tata pentru a 12-a oara. Insa, relatia dintre ea si Beyonce de Romania, fosta lui Guta, nu este prea buna. Aceasta o acuza ca il tine departe de fiica pe care o are cu el, Anais.

- Beyonce de Romania vrea sa dea din nou lovitura! Vedeta a luat o pauza din muzica in urma cu cativa ani, desi avusese un succes destul de mare cu piesele, mai ales alaturi de Nicolae Guta. Acum, blondina este pregatita sa revina pe scena.

- Sarbatoare mare in familia Madalinei Dumitriu, alias Beyonce de Romania! Fosta iubita a lui Nicolae Guța a implint varsta de 27 de ani, iar in aceasta zi speciala i-a avut alaturi doar pe oamenii dragi sufletului ei.

- Fosta șefa a DNA, Laura Codruța Kovesi, a sarit in apararea țarii, dupa ce un eurodeputat a declarat ca in Romania corupția cu fonduri europene e mai mare decat in alte state. Kovesi a declarat in timpul audierilor pentru funcția de procuror șef european, ca daca e corupție pe fonduri europene mai mare…

- Surse de la Bruxelles dezvaluie, pentru Romania TV, in ziua audierii Laurei Codruța Kovesi pentru postul de procuror general european, ca aceasta ar avea mai multe rezidente in SUA. Astfel de verificari sunt facute de directia din cadrul serviciului european de actiune externa, o structura care imbina…

- Beyonce de Romania a mai bifat o schimbare! Blondina a mers la salon si si-a tatuat sprancenele. Schimbarea este una radicala, iar cea mai recenta fotografie postata pe pagina ei o prezinta total schimbata pe fosta lui Nicolae Guta.