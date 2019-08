Stiri pe aceeasi tema

- Fetița lui Beyonce de Romania și a lui Nicolae Guța a ajuns la spital dupa vacanța petrecuta la mare. Starea micuței Anais nu este deloc buna, dupa cum a dezvaluit bunica acesteia. Anais este internata la un spital din București. Bunica fetiței lui Beyonce de Romania și a lui Nicolae Guța a povestit…

- Roxana Buzoiu, concurenta din primul sezon al reality-show-ul „Puterea dragostei”, de la Kanal D, a primit un cadou neașteptat, dupa ce a revenit in Romania. Are legatura cu fostul ei iubit din cadrul competiție, Iancu Sterp. Citește și: EA este prima concurenta eliminata de la ”Puterea dragostei”,…

- El a criticat anuntul premierului Viorica Dancila la receptia de la Ambasada Frantei, conform caruia Guvernul nu o sustine pe Kovesi, spunand ca aceasta dovedeste lipsa de luciditate si de fler si ca este "plina de venin". "Astazi, cand Ambasada Frantei a organizat evenimentul de aniversare a Zilei…

- In urma cu cateva luni, Bella Santiago, caștigatoarea X Factor a inceput demersurile pentru ca fetița ei sa se stabileasca pentru totdeauna in tara noastra. Iata ca, rezultatele au venit! Micuta ei va fi alaturi de ea, in fiecare zi, pe pamant romanesc.

- A ramas singura cu o fetița de crescut, dar nu a dat niciodata inapoi! Beyonce de Romania este o mama tare responsabila, care face tot ce poate pentru ca micuța Anais sa nu duca lipsa de nimic.

- Karmen este in permanența conectata cu fanii ei de pe contul de socializare, pe care ii ține la curent cu tot ceea ce face in aceasta perioada, mai ales ca in curand va deveni mama pentru prima oara. Cu toate astea, artista a primit cateva mesaje rautacioase, carora le-a raspuns imediat pe contul de…

- De curand, Nicolae Guța a vorbit deschis intr-un interviu acordat pentru „Agenția VIP” despre faptul ca mai are foarte puțin pana va deveni tata pentru a 11-a oara. Iar in acest timp, toata lumea s-a intrebat ce anume face Beyonce de Romania!