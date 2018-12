Beyonce cântă la nunta fiicei celui mai bogat om din India Invitati de marca vor fi adusi din lumea intreaga la bordul a 100 de curse charter pentru a asista la ceremoniile spectaculoase organizate cu ocazia acestei casatorii, informeaza Reuters. Isha Ambani, in varsta de 27 de ani, se va casatori cu Anand Piramal, in varsta de 33 de ani, in capitala financiara a Indiei, Mumbai, in cursul zilei de marti, insa festivitatile vor incepe inca din acest weekend in orasul Udaipur, unde vor avea loc trei zile de cantece, dansuri si ritualuri pre-maritale. Magnatul indian are si doi fii - Anant si Akash. Invitatii vor avea acces la o aplicatie pentru smartphone… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

