- A avut loc premiera din Londra a filmului live-action „The Lion King“, in care Beyonce (37 de ani) isi imprumuta vocea pentru personajul Nala, eveniment in cadrul caruia au fost prezenti cantaretul Elton John (72 de ani) si Ducesa Meghan Markle (37 de ani), alaturi de Printul Harry (34 de ani). Cantareata…

- Disney a anulat premiera unui film in urma decesului vedetei sale, Cameron Boyce, relateaza vineri Press Association. Boyce, care a murit la varsta de 20 de ani, apare in productia de televiziune "Descendants 3" si trebuia sa paseasca pe covorul rosu in cadrul unui eveniment programat la sfarsitul acestei…

- Beyonce va lansa albumul „The Lion King: The Gift”, pentru care cantareata detinatoare a 23 de premii Grammy a adunat si rearanjat cantece inspirate de film si scrise de artisti africani, informeaza Variety, potrivit news.ro.Albumul, ce va fi lansat prin Parkwood Entertainment/Columbia Records,…

- Albumul, ce va fi lansat prin Parkwood Entertainment/Columbia Records, va cuprinde o piesa scrisa si cantata de Beyonce, intitulata „Spirit”, care va fi inclusa pe coloana sonora a lungmetrajului pentru care si-a imprumutat vocea.

- Cantareața afro-americana de muzica R & B o va juca pe Ariel in viitorul live action Mica Sirena, a anunțat Disney. Halle Bailey, care formeaza duo-ul Chloe x Halle impreuna cu sora ei, a reacționat pe Twitter spunand ca „visul ei a devenit realitate”. Artista postat alaturi de tweet și o Ariel cu piele…

- Interviu, in exclusivitate, cu Inna. Artista face primele declaratii despre iubitul ei, dar si despre intalnirea cu Jay Z! Cantareața a fost invitata sa cante in casa celui mai bogat rapper din lume si a lui Beyonce.

- Cantareata americana Beyonce (37 de ani) a vorbit deschis, in cadrul documentarului ei „Homecoming“, despre complicatiile aparute in timp ce era insarcinata cu gemenii ei, Sir si Rumi, acum in varsta de un an.

- Cantareața americana Beyonce a lansat un nou album live, dupa premiera documentarului "Homecoming", realizat impreuna cu platforma online Netflix, relateaza apnews.com, potrivit Mediafax.Materialul discografic, intitulat "Homecoming: The Live Album", vine in completarea documentarului "Homecoming"…