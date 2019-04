Beyonce a pregătit o surpriză imediat după lansarea documentarului Homecoming Lansarea documentarului „Homecoming: Un film de Beyonce” aduce și o supriza: un album live cu 40 de melodii care sa mearga cu filmul Netflix. Artista in varsta de 37 de ani a facut anunțul la doar cateva ore dupa difuzarea filmului realizat impreuna cu compania americana Netflix. Atat documentarul, cat și noul album conțin detalii... Read More Post-ul Beyonce a pregatit o surpriza imediat dupa lansarea documentarului Homecoming apare prima data in TaBu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol: tabu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Netflix a lansat astazi Homecoming: Un Film de Beyonce, care prezinta o viziune intima a concertului istoric susținut de Beyonce la Coachella in 2018, prin care aduce un omagiu universitaților și colegiilor Americane dedicate comunitații de culoare. (HBCU – Historically black colleges and universities).…

- Netflix a lansat astazi ”Homecoming: Un Film de Beyonce”, care prezinta o viziune intima a concertului istoric susținut de Beyonce la Coachella in 2018, prin care aduce un omagiu universitaților și colegiilor Americane dedicate comunitații de culoare (HBCU – Historically black colleges and universities).…

- Beyonce și-a surprins fanii in documentarul Netflix, "Homecoming". Vedeta de 37 de ani a inclus in documentar și un nou cover al melodiei "Before I Let Go", un hit din Frankie Beverly and Maze din anul 1981. De asemenea, Beyonce a lansat un album live cu 40 de melodii care sa mearga cu documentarul…

- La doar o saptamana dupa ce Beyonce a fost premiata cu premiul Entertainer of the Year la premiile NAACP Image, artista are un alt motiv pentru a sarbatori. Netflix a postat duminica, promovand documentarul despre concertele Beyonce, care se zvonește ca vorbește despre performanța ei din 2018 la Festivalul…

- Netflix a lansat azi trailerul pentru ”HOMECOMING: UN FILM DE BEYONCE”, a carui lansare internaționala va avea loc pe 17 aprilie. ”Homecoming” ofera o perspectiva intima și detaliata asupra concertului istoric susținut de Beyonce la Coachella in 2018, prin care aduce un omagiu universitaților și colegiilor…

- Au divorțat in secret in urma cu 3 ani, iar acum se pare ca au revenit la sentimente mai bune. Connect-R și Misha au surprins pe toata lumea atunci cand au plecat impreuna cu fetița lor, in vacanța, in Zanzibar. Imediat dupa ce au revenit in țara, artistul a facut primele declarații despre impacarea…

- Apple a confirmat ca va organiza un eveniment pe 25 martie, in cadrul caruia se presupune ca va anunța detalii despre un nou serviciu de streaming video și un nou serviciu de știri pe baza de abonament. Bloomberg descrie serviciul de streaming video al companiei drept un rival al platformelor Netflix…

- Chaka Khan a revenit dupa o pauza indelungata si a lansat albumul “Hello Happiness”, ce include si single-ul „Like Sugar”. Imediat dupa ce a aparut, piesa „Like Sugar” a acaparat atentia criticilor de muzica si fanii au lansat inclusiv #LikeSugarChallenge si nenumarate variante de remix. “Hello Happiness”…