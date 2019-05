Beverly Hills fara tutun

Stiri pe aceeasi tema

- Actrita americana Anne Hathaway (''Ocean's 8'', ''Les Miserables'') a primit joi o stea pe aleea Walk of Fame de pe celebrul Hollywood Boulevard din Los Angeles, in plina campanie de promovare a noului sau film ''The Hustle'', relateaza AFP.

- Celebrul stilist francez ii va realiza Madonnei tinuta de scena pentru aparitia in finala concursului Eurovision Song Contest 2019, care va avea loc pe 18 mai la Tel Aviv. Gaultier va crea o tinuta inedita, la cererea cantaretei, cei doi colaboreaza de mai multi ani, scrie Haaretz, reamintind de celebrul…

- Celebrul regizor american, John Singleton, a murit la 51 de ani dupa ce in urma cu doua saptamani suferise un accident vascular cerebral și era ținut in viața doar de aparate. Familia lui John Singleton a anuntat ca regizorul nominalizat la Oscar a murit luni fiind deconectat de la aparate. "Aceasta…

- La inceputul acestei saptamani, Luke Perry a murit, la numai 52 de ani. Celebrul actor, care a devenit faimos in urma serialului „Beverly Hills 90210”, se logodise inainte de tragedie și urma sa se casatoreasca. In urma lui au ramas 2 copii, care acum, sunt absolut devastați de durere.

- La inceputul acestei saptamani, Luke Perry a murit, la numai 52 de ani. Celebrul actor, care a devenit faimos in urma serialului „Beverly Hills 90210”, se logodise inainte de tragedie și urma sa se casatoreasca.

- Beverly Hills 90210 se intoarce oficial - in timp ce un celebru post american a incheiat un contract pentru o serie de reuniuni cu membri originali ai filmului, precum Jason Priestley,Jennie Garth, Ian Ziering, Gabrielle Carteris, Brian Austin Green și Tori Spelling.

- Luke Perry, interpretul lui Dylan din cunoscutul serial ''Beverly Hills 90210'', a fost spitalizat dupa ce a suferit un accident vascular cerebral in casa sa din Los Angeles, informeaza Daily Mail. Paramedicii au raspuns miercuri la ora locala 9.40 a.m. la un apel din casa…