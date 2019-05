Stiri pe aceeasi tema

- San Francisco a devenit primul oraș din SUA care interzice utilizarea sistemelor de recunoașterea faciala, scrie BBC News. Agențile locale, precum autoritațile de transport sau forțele de ordine, nu vor avea voie sa utilizeze aceast tip de tehnologie. Mai mult, orice plan de cumparare a oricarui…

- "Imi asum rolul in dezbaterea de idei si vreau sa fiu util", a raspuns fostul comisarul european intrebat de JDD daca se afla in campanie pentru a-i succeda la post luxemburghezului Jean-Claude Juncker.In Franta, majoritatea prezidentiala pledeaza din ce in ce mai vadit pentru o candidatura…

- Republica Moldova va beneficia de o capacitate mai mare si de o fiabilitate mai buna a sistemului sau de distributie a energiei electrice. Consiliul directorilor executivi al Bancii Mondiale a aprobat acordarea unui imprumut in suma de 70 de milioane de dolari pentru Proiectul de dezvoltare a sistemului…

- In anul 2015, aproximativ 22.000 de debitori cu credite in franci elvetieni din Serbia, in valoare de aproximativ 1,1 miliarde euro, au vazut cum ratele lor lunare au crescut semnificativ dupa ce Banca Nationala a Elvetiei a eliminat plafonul sau privind valoarea francului. Odata cu cresterea cursului…

- Consiliul local al orasului Covasna a lansat in dezbatere publica un proiect de hotarare privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020. Proiectul supus dezbaterii publice prevede ca sumele reprezentand impozitele și taxele locale stabilite pentru anul fiscal 2019 se indexeaza cu rata…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat ca nu va da inapoi cu OUG 7, Ordonanța care a scos procurorii in strada. El a spus ca modificarile ce se impuneau au fost realizate ca urmare a consultarilor de la Guvern, iar vineri va trimite draftul de OUG la CSM, urmand ca ulterior sa fie adoptata…

- SUA au cerut ca joi Consiliul de Securitate al ONU sa voteze asupra unui proiect de rezolutie care solicita organizarea in Venezuela de alegeri prezidentiale "libere, corecte si credibile", precum si acces liber pentru ajutoarele umanitare, informeaza AFP si EFE, citand surse diplomatice, relateaza…

- Liderul opozitiei din Venezuela Juan Guaido ar putea fi arestat daca se intoarce in tara sa dupa vizita efectuata in Columbia, a sugerat presedintele Nicolas Maduro intr-un interviu publicat marti, relateaza dpa. ''Nu poate sa vina si sa plece. El va trebui sa infrunte justitia si aceasta i-a interzis…