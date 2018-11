Stiri pe aceeasi tema

- Alimentele care te pot ajuta la detoxifierea hepatica se numara marul, grapefruitul, morcovul, sfecla, ceaiul verde, uleiul vegetal presat la rece, lamaia dar și varza.Ficatul este organul a carui principala funcție este eliminarea toxinelor din organism, ajutand astfel celelalte organe sa…

- O campanie inedita a fost desfasurata de politistii de la Rutiera sambata in Iasi. Agentii i-au oprit pe soferii care coborau Copoul si i-au pus sa probeze niste ochelari speciali. Intentia politistilor a fost aceea de a le atrage atentia conducatorilor auto cu privire la problemele mari pe care le…

- Speciali"tii in nutri:ie au atras de multe ori aten:ia cE, printre al:i factori, alimenta:ia sEnEtoasE trebuie sE fie prioritatE dacE vrem sE fim cat mai feri:i de boli. ExistE anumite alimente care, de"i con:in mult zahEr, nu cresc glicemia dupE ce le consum.

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Suceava, in parteneriat cu Scoala Gimnaziala Nr. 4 Suceava, Scoala Gimnaziala „Stefan cel Mare" Carlibaba, unitatile administrativ-teritoriale cu asistenta medicala comunitara si furnizorii de servicii medicale au derulat, ieri, o campanie de combatere ...

- Vladut, bucatarul priceput de la emisiunea „Neatza cu Razvan și Dani” a decis sa inceapa saptamana in forța cu o super rețeta de burger vegetarian, ce se face extrem de simplu și rapid!

- Ții dieta in speranța ca vei scapa rapid de cateva kilograme? Specialiștii avertizeaza ca alimentele trebuie combinate corect, attfel riscam sa obținem efectul contrar celui scontat.Va prezentam o serie de alimente pe care este bine sa le consumați daca doriți sa slabiți eficient. Iaurt…

- Statisticile arata ca in ultimii 30 de ani riscul obezitatii s-a dublat printre adulti si s-a triplat in cazul copiilor. Desi oamenii au inceput sa fie din ce in ce mai preocupati de alimentatie, exista cateva produse sanatoase, pe care aproape toata lumea le consuma gresit.

- Piata bunurilor de larg consum a inregistrat in prima jumatate a acestui an un avant de 8,4% in comparatie cu perioada similara din 2017, cresterea venind in egala masura din inflatie (+4%), dublu fata de prima jumatate a anului trecut, conform Eurostat), cat si din intensificarea volumelor cumparate,…