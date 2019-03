Betty Stroe revine cu single-ul Insuficient, o piesa despre dragoste neimplinita “Am scris piesa intr-un moment interesant al vietii mele, intr-un moment de revolta, de schimbare, un moment in care imi doream sa fiu auzita, cred ca la un moment dat fiecare dintre noi trece prin astfel de clipe. Prima parte pe care am pus-o pe hartie a fost refrenul, il auzeam, stiam cum voi orchestra piesa, aveam fiecare beat si instrument in detaliu in mintea mea. In parte, strofa a fost initial scrisa sub forma de poveste. Am stiut ce mesaj vreau sa transmit si atunci, exact la momentul potrivit l-am intalnit pe Florin Maxineanu, el a pus ideile mele in versuri, exact asa cum mi-am dorit.… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

