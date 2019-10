Stiri pe aceeasi tema

- Unul din cei mai respectați artiști din showbizul romanesc, timișoreanul Zoli Toth, a compus o piesa despre radacinile sale banațenești, melodia „Voices from Banat“ fiind primita cu entuziasm de numeroșii fani ai artistului care a absolvit Liceul de Muzica „Ion Vidu” din Timisoara, sectia Percutie,…

- Dupa o perioada in care a stat departe de scena, Misha a decis sa revina in muzica. Fosta soție a lui Coonect-R a inregistrat o noua piesa și ca simțea nevoia sa se apuce din nou de muzica. "Am scos o noua piesa, urmeaza sa mai scot una, va fi o colaborare luna viitoare. Pe toti ne satisface partea…

- „Costa”, cel mai nou single lansat de Ruby, imbina un sound fresh cu un videoclip hot, plin de branduri high-end, decoruri luxoase și femei frumoase. Piesa este produsa in studiourile Midiots. Muzica și versurile sunt rezultatul colaborarii dintre Shift, Enri Demi, Adelina Stanga, Horace și Max Kissaru.…

- JO si Juno lanseaza “Cauta-ma”, prima lor piesa impreuna, o declaratie de dragoste cu un videoclip fierbinte ca o noapte de amor. “Ne place sa spunem ca piesa aceasta este primul nostru copil. Avem o gramada de demo-uri in studio, rezultate din tot felul de intamplari reale din viața noastra si asteptam…

- De cand a renunțat la funcția de președinte al Kazahstanului, Nursultan Nazarbaev are o groaza de timp liber. Așa ca și-a gasit un nou hobby - muzica. Fostul lider, in cinstea caruia a fost redenumita capitala Astana, a lansat un cantec despre țara sa.

- A venit ziua cea mare pentru Anca Serea. Vedeta naste cel de-al 6 lea copil. In urma cu putin timp, Anca Serea si Adi Sina au ajuns la maternitate dupa ce mamica eroina a showbizului romanesc a anuntat ca s-ar putea sa i se fi rupt apa. Paparazzii au surprins primele imagini de la spital si vor ramane…

- Piesa "Vals", pe care Feli & Smiley au facut-o un hit cu aproape 40 de milioane de vizualizari pe youtube, a fost reinterpretata de un cvartet de coarde, iar rezultatul este unul incredibil! Pe scena Festivalului International de Film Independent ANONIMUL (5-11 august) de la Sfantu Gheorghe a urcat…

- Tommy Cash și Salvatore Ganacci s-au intalnit la Tomorrowland și au anunțat ca vor lansa in curand o piesa impreuna. Reamintim ca atat Salvatore Ganacci, cat și Tommy Cash, la cele mai recente apariții in Romania au pus piesa lui Adrian Copilul Minune, „Așa sunt zilele mele”. Video cu momentul, mai…