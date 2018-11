Stiri pe aceeasi tema

- Primaria ameninta un furnizor de utilitati cu aplicarea de amenzi zilnice. Este vorba despre Delgaz Grid, operator care a intervenit cu o serie de investitii pe sos. Iasi - Barnova la reteaua de gaz. Municipalitatea spune ca, initial, lucrarile facute de Delgaz Grid trebuiau finalizate pe 30 iunie 2018…

- Comunele si orasele din judetul Arad au „simtit” ca cea mai buna varianta de dezvoltare vine de la Uniunea Europeana. Asa ca administratorii lor s-au pus pe scris proiecte si pe solicitat fonduri nerambursabile. La fel s-a intamplat si in comuna Barzava, acolo unde primaria a prins un proiect european…

- In cursul zilei de marți, 9 octombrie, intre orele 8.00 și 18.00, echipele Citadin SA vor face reparații, in funcție de condițiile meteorologice, pe strada Dr. Emil Savini din cartierul Tatarași, pe tronsonul dintre strazile Ion Creanga și Vasile Lupu. Lucrarile sunt necesare ca urmare a unor intervenții…

- Pe artera rutiera mentionata vor fi efectuate lucrari de refacere a carosabilului de catre angajatii SC Citadin SA Iasi. Acestea sunt necesare in urma interventiilor SC ApaVital SA Iasi. Lucrarile nu pot fi executate decat inchizand sectorul de drum mentionat, acestea urmand a fi efectuate in functie…

- Un autobuz si un autoturism au fost implicate, luni dimineata, intr-un accident rutier in localitatea Cristur, pe soseaua Hunedoara – Deva. Trei oameni au fost raniti, potrivit primelor informatii ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Hunedoara.

- Primarul din Radauti, Nistor Tatar, a anuntat ca lucrarile la soseaua de centura a municipiului au fost incepute de compania care a castigat licitatia pentru aceasta investitie, UMB Spedition Bacau. Nistor Tatar a precizat UMB Spedition a adus deja utilaje pentru constructia centurii, lucrarile ...

- In urma sesizarilor primite de la locuitorii din zona șoselei Iași – Barnova in mod direct, pe rețelele de socializare și prin intermediul mass-media, primarul Mihai Chirica a avut in aceasta dimineața, de la ora 10.00, la Palatul Roznovanu, o discuție cu o parte a acestora. Ascultand plangerile cetațenilor,…

- In urma sesizarilor primite de la locuitorii din zona șoselei Iași – Barnova in mod direct, pe rețelele de socializare și prin intermediul mass-media, primarul Mihai Chirica a avut in aceasta dimineața, de la ora 10.00, la Palatul Roznovanu, o discuție cu o parte a acestora. Ascultand plangerile cetațenilor,…