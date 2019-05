Stiri pe aceeasi tema

- Fosta Prima doamna de la Belgrad a fost o figura politica semnificativa in perioada dezmembrarii violente a Iugoslaviei, in ultimul deceniu al secolului trecut, avand o influenta importanta importanta asupra sotului ei, relateaza postul BBC News. Cei doi au fost casatoriti timp de patru decenii, fiind…

- Vera Bila, una dintre cantaretele cehe cele mai cunoscute in strainatate, supranumita regina muzicii romani, a murit in urma unui atac de cord marti, la Plzen (vest), la varsta de 64 de ani, a anuntat presa locala, citata de AFP, potrivit agerpres.ro.Citește și: Sebastian Ghița: ‘O voce romaneasca…

- Fostul fotbalist Antonio Wilson Vieira Honorio, mai cunoscut drept "Coutinho", a incetat din viata luni, la varsta de 75 de ani, informeaza agentia spaniola EFE. Fosta legenda a clubului Santos, alaturi de Edson Arantes dos Nascimento "Pele", el a fost campion mondial cu echipa Braziliei in 1962. "Cu…

- "Pensia de urmas se mentine si, in plus de actualele prevederi, apare o noua prestatie, si anume ajutorul pentru sotul supravietuitor, care va primi 25% din pensia sotului decedat. Acest ajutor va putea fi cumulat cu propria pensie", se arata intr-un comunicat emis de Ministerul Muncii, scrie kanald.ro.…

- Ieri, 31 ianuarie 2019, in jurul orei 07.00, un tanar in varsta de 22 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism pe B-dul. Transilvaniei din Alba Iulia, a acrosat-o pe o femeie in varsta de 86 de ani, din Alba Iulia, care era angajata in traversarea strazii, pe trecerea de pietoni, pe…

- Un copil in varsta de 12 ani, aflat in plasament la asistent maternal impreuna cu fratii sai de 7 si 16 ani, a fost gasit decedat, joi seara, intr-o anexa a locuintei, au informat reprezentantii Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Vrancea. „DGASPC Vrancea anunta un…