- Libraria Humanitas Timisoara gazduieste marti, 2 iulie, ora 17.00, lansarea volumului „Martori ai fericirii. Sapte vieti de sfinti romani”, de Francisca Baltaceanu si Monica Brosteanu, cu un cuvant inainte al Preasfintitului Mihai Fratila, episcop greco-catolic de Bucuresti. La eveniment vor participa…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a vizitat din nou santierul autostrazii Lugoj – Deva si, pe langa clasicele promisiuni legate de momentele de inaugurare ale loturilor 3 si 4, a discutat si despre loul 2 acolo unde lipsesc cu desavarsire tunelurile care vor trebui sa fie realizate, obligatorii…

- Succes romanesc la NASA, obtinut de 21 de liceeni din Bucuresti! Tinerii au concurat cu peste zece mii de elevi din intreaga lume si s-au intors cu premii la toate categoriile la care au participat. a Washington s-au intalnit cu astronauti din misiunile Apollo si au vorbit cu specialisti in domeniu…

- Il cunoașteți pe Ștefanel Șmecherel? Daca nu, atunci aveți ocazia sa-l intalniți! Un cunoscut medic nutriționist din Timișoara, doctor Iren Alexoi, le-a pregatit copiilor, dar și parinților, o carte despre alimentația sanatoasa. „Stefanel Smecherel invața sa manance sanatos” se numește cartea. Iren…

- Președintele PSD Timiș Calin Dobra va fi prezent astazi la București, unde se va decide soarta partidului din care face parte. Comitetul Executiv Național va avea loc marți seara, de la ora 18.00, dupa ce Liviu Dragnea, liderul social-democraților la nivel național, a fost incarcerat la Rahova. Reprezentanții…

- „Martori ai Fericirii. Sapte vieti de sfinti romani“, volum scris de Francisca Baltaceanu si Monica Brosteanu, este dedicat povestilor vietii si mortii a sapte episcopi greco-catolici, victime ale regimului comunist, pe care Papa Francisc ii va beatifica la Blaj, pe 2 iunie. „Adevarul” prezinta, in…

- Premii la mai multe secțiuni pentru elevi de la Colegiul Național de Arta „Ion Vidu” din Timișoara la Olimpiada Naționala de Interpretare Instrumentala clasele III-VIII, de la București. Școlarii de la colegiul timișorean s-au clasat pe podium la Olimpiada Naționala din capitala Romaniei. Au obținut…

- Cazul a aparut in 2016, cand cei doi au fost arestati in Bucuresti si dusi in Statele Unite trei luni mai tarziu. La vremea respectiva, procurorii care se ocupau de caz au anuntat ca victimele au pierdut mai mult de 4 milioane de dolari in urma acestor infractiuni. Procurorii federali au petrecut mai…