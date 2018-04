Stiri pe aceeasi tema

- WU Executive Academy, parte a Vienna University of Economics and Business - cea mai mare universitate de business din Europa – lanseaza sesiunea de burse de pana la 35% pentru programul Executive MBA Bucharest, care va incepe in noiembrie 2018. Viitorii studenți pot beneficia de o reducere de pana la…

- Este vorba de un raport prezentat Parlamentului de la Sofia de serviciile de spionaj din Bulgaria, in care se arata ca raspandirea documentelor false de identitate si schemele frauduloase pentru obtinerea cetateniei bulgare reprezinta amenintari serioase la adresa securitatii nationale, un trafic sprijinit…

- OSF Global este o companie de dezvoltare software, soluții cloud și eCommerce care ofera servicii de consultanța, dezvoltare de aplicații și implementare pentru companii in curs de dezvoltare, atat in sectorul B2B, cat și B2C. OSF integreaza soluții personalizate pentru a crea maximul de valoare…

- Ministerul bulgar de Interne a anuntat sambata suspendarea si cercetarea disciplinara a 13 politisti de frontiera, care si-au parasit posturile de lucru pe aeroportul din Sofia si au permis astfel intrarea in tara a zeci de persoane carora nu li s-au verificat documentele de identitate, informeaza…

- Anuntul survine dupa ce premierul Boiko Borisov a cerut masuri severe pentru sanctionarea celor vinovati pentru acest incident petrecut pe 20 martie.Sapte dintre cei 13 politisti de frontiera faceau parte dintr-o echipa ce controla documentele de identitate ale pasagerilor sositi pe aeroportul…

- Este mesajul unui premier al unei tari care a fot cea mai supusa URSS si rigorilor sale: „Grabiti-va sa ne ancorati definitiv la Occident, altfel Rusia, Turcia si China vor avea mana libera in Balcani, vor ocupa zilnic spatiul nostru. Noi, balcanicii, suntem garantia de stabilitate. Priviti la Bulgaria…

- Previziunile unei companii romanești Entuziasmul generat de ultimele inovații din industria IT va continua in 2018 și, pe fondul unor așteptari tot mai mari, se va pune mai mult accent pe valoarea comerciala, securitate și transparența, arata o analiza a companiei romanești EXE Software. Conform cercetarilor…

- Rob Wainwright, directorul executiv al Europol, a participat la o intrunire la Sofia a Oficiului, in contextul in care Bulgaria detine presedintia prin rotatie a Consiliului UE. Peste 130 de eurodeputati din statele membre UE, experti din cadrul politiei si comisari europeni au discutat despre…

- Ambasada Rusiei la Londra a denuntat miercuri o actiune ”ostila”, ”inacceptabila” si ”nejustificata” a Regatului Unit fata de Rusia, dupa otravirea unui fost agent dublu rus, Serghei Skripal, si a fiicei acestuia, Iulia, pe teritoriul britanic, relateaza AFP. ”Noi consideram aceasta actiune ostila,…

- Serviciul de streaming muzical Spotify este disponibil incepand de luni si in Romania, utilizatorii putand alege din peste 35 de milioane de melodii, din repertoriul romanesc si international, se arata intr-un comunicat de presa. Potrivit comunicatului, Spotify ofera in Romania atat o versiune gratuita,…

- DPD Romania, una dintre cele mai mari companii de curierat expres și coletarie de pe piata locala, a lansat Express Regional, un serviciu de livrare rapida de plicuri și colete door to door, oriunde in Bulgaria, Ungaria și Grecia. Prin DPD Express Regional, timpul de livrare va fi: 24-48h pentru Bulgaria,…

- Primele smartphone-uri Samsung Galaxy S9, noul model varf de gama al gigantului sud-coreean, vor fi livrate in Romania incepand din 9 martie - pentru cei care au facut pre-comenzi, cu o saptamana inainte de lansarea comerciala la nivel global. Pre-comenzile au început pe 25 februarie şi sunt…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat, marti 27 februarie 2018, la Bruxelles, la reuniunile Consiliului Afaceri Generale si Consiliului Afaceri Generale Art. 50. Reuniunea ministrilor pentru afaceri europene din statele membre ale Uniunii Europene a vizat abordarea,…

- Premierul bulgar, Boiko Borisov, a exprimat speranta, la summitul informal desfasurat la Bruxelles, ca Bulgaria si Romania vor adera "simultan" la Spatiul UE de libera circulatie Schengen, liderul de la Sofia denuntand egoismul tarilor care se opun admiterii celor doua state.

- În ianuarie 2018, România, cu 408 euro, conducea, depasita doar de Bulgaria (261 euro) si Lituania (400 euro), topul celor mai mici salarii brute din Europa, conform Eurostat, la polul opus aflându-se Olanda (1.578 euro), Irlanda (1.

- Gigantul american, lider in plati digitale la nivel mondial, investeste anual in 8-9 start-up-uri, iar valoarea investitiilor porneste de la 500.000 de euro si poate ajunge la 20 milioane euro. Companiile din Romania care dezvolta solutii sau servicii pentru digitalizarea industriei financiare…

- Informaticienii Clujului, selectați pentru digitalizarea industriei din Europa Initiativa Cluj IT Cluster (CITC) si a Agentiei de Dezvoltare Regionala Nord-Vest (ADRNV) privind infiintarea unui hub regional de inovare digitala a fost selectata pentru asistenta tehnica in cadrul unui proiect al Comisiei…

- Presedintia bulgara a Consiliului UE se afla in fata unei provocari istorice, intrucat Uniunea Europeana are sansa de a face un pas decisiv in directia integrarii regiunii Balcanilor, a declarat luni premierul ungar Viktor Orban, dupa o intrevedere la Sofia cu omologul sau bulgar Boiko Borisov, relateaza…

- Sofia, 18 feb /Agerpres/ - Mai multe sute de militanti de extrema-dreapta imbracati in negru au manifestat sambata seara pe strazile orasului Sofia, aprinzand torte in memoria unui general bulgar pro-nazist, relateaza AFP. Autoritatile locale au incercat sa interzica marsul, care a avut…

- SoftOne România anunța lansarea oficiala Soft1 Series 5, noua suita de aplicații de business SoftOne, care da startul unei noi ere a inovației în industria ERP. Cu o experiența de peste 25 de ani în industria de business software și o poziție de leadership incontestabil de…

- Vanzarile trimestriale ale companiei PepsiCo au fost mai slabe decat asteptarile, afectate de o cerere din ce in ce mai scazuta in America de Nord, insa compania a transmis ca a intensificat eforturile de a redyce costurile pentru a proteja business-ul, potrivit Wall Street Journal. Gigantul…

- Marius Copil – Gilles Muller (ora 12.00), in sferturile de finala ale turneului ATP 250 de la Sofia. Nu s-au intalnit in Romania, se dueleaza in Bulgaria. ATP SOFIA MARIUS COPIL – Gilles Muller (ora 12.00) Dupa victoria in doua seturi in ”optimi”, in care a produs 12 ași, Marius Copil (27 ani, 93 ATP)…

- Campionatul Balcanic de Juniori 1 la Atletism are loc in data de 10.02.2018 la Sofia (Bulgaria), competitia la care participa si sportivul Sitoianu Bogdan – foto (legitimat la CS Tara Barsei 2011 Brasov), vicecampion balcanic la saritura in lungime la juniori 1. Antrenorul acestuia, Calfa Horatiu, a…

- Aeronava era programata sa aterizeze, sambata, la ora locala 22.00, la Sofia, dar dupa doua incercari esuate de a ateriza, pilotii au decis sa se indrepte spre Bucuresti, scrie antena3.ro. Citeste si Un comisar european afirma ca Bulgaria este un exemplu bun privind protectia frontierelor…

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR), unul dintre patronatele transportatorilor, a anuntat joi ca cere Guvernului sa elimine supraacciza la carburanti in lipsa unei scheme de rambursare a supraaccizei catre transportatori, in caz contrar firmele de transport fiind nevoite…

- Bulgaria a fost vizitata anul trecut de 8,88 de milioane de turisti straini, o crestere de 7,6% fata de 2016, cei mai multi vizitatori fiind din Grecia (1,16 milioane) si Romania (1,14 milioane), a anuntat luni Ministerul Turismului, transmit BTA, Novinite si Xinhua, informeaza AGERPRES . Pe locurile…

- Pentru a putea adopta moneda euro, Bulgaria trebuie sa mentina o cresterea economica solida si prudenta fiscala pentru o perioada relativ lunga de timp, a declarat marti guvernatorul Bancii Nationale a Bulgariei, Dimitar Radev. Bulgaria, tara care in prezent detine presedintia rotativa a blocului…

- Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1993? INTRE FICTIUNE SI ADVERTISING Tranzactiile tranzitiei Confratii de la doua cotidiane („Romania libera" si „Cotidianul") isi exprima, in editiile din zilele trecute, indignarea fata de prezenta in prestigiosul magazin „TIME" a unor sectiuni…

- Banca Transilvania a lansat BT Pay, aplicație de tip wallet pentru cumparaturi si transfer de bani cu telefonul. Acesta devine portofel digital, schimbând experiența la cumparaturi pentru clienții BT care au card de debit sau de credit Visa sau Mastercard, dar…

- Bulgaria este un bun exemplu al modului in care iti poti gestiona frontierele si in acelasi timp frontierele externe ale Uniunii Europene, a apreciat joi comisarul european pentru migratie si afaceri interne Dimitris Avramopoulos, inaintea unei reuniuni informale a ministrilor justitiei si afacerilor…

- Tratatul de la Dublin privind refugiatii nu functioneaza asa cum ne dorim. El nu doar separa, ci divizeaza literalmente Europa, a spus premierul bulgar, Boiko Borisov, la sfarsitul intalnirii pe care a avut-o cu premierul ceh, Andrej Babis, la Sofia. Invitatul ceh a criticat de asemenea Acordul de la…

- Regulile Uniunii Europene privind dreptul de azil, conform carora tara membra de intrare a solicitantului este responsabila pentru procesarea cererii de azil, provoaca adevarate 'rupturi' in Europa, a declarat luni, la Sofia, premierul bulgar Boiko Borisov, a carui tara asigura in prezent presedintia…

- Entersoft România a obținut în 2017 o creștere a cifrei de afaceri cu 10% fața de anul anterior, în timp ce profitul s-a majorat cu doua cifre procentuale. Creșterea din 2017 a fost asigurata prin proiectele derulate la clienți noi, prin participarea la implementari internaționale,…

- Andreea Moldovan a preluat de la 1 ianuarie conducerea Avon Cosmetics Romania, revenind in tara dupa ce in ultimii sase ani a administrat operatiunile companiei pe alte piete internationale. Numirea Andreei Moldovan vine dupa promovarea lui Razvan Diratian, cel care condus afacerea din Romania…

- Premierul Shinzo Abe a fost primit de presedintele Klaus Iohannis Președintele Klaus Iohannis l-a primit, astazi, la Palatul Cotroceni pe prim-ministrul Japoniei Shinzo Abe, liderul nipon efectuând efectuând o vizita oficiala la București. Aceasta este prima vizita în…

- Crearea unei legaturi intre tarile din Balcanii de Vest si Uniunea Europeana este una dintre prioritatile presedintiei bulgare a Consiliului Uniunii Europene, a declarat, luni, ambasadorul Bulgariei la Bucuresti, Todor Churov. Acesta a participat la evenimentul de lansare la Bucuresti a presedintiei…

- Premierul bulgar Boiko Borisov l-a primit duminica la Sofia pe omologul sau nipon, Shinzo Abe, pentru discutii pe teme precum relatiile economice intre UE si Japonia, dar si criza nord-coreeana, informeaza site-ul cotidianului Asahi Shimbun.

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a comparat joi istoria Balcanilor cu serialul Urzeala Tronurilor (Game of Thrones), relateaza AFP. Intr-o vizita la Sofia, cu ocazia preluarii de catre Bulgaria a presedintiei Uniunii Europene, Tusk a surprins asistenta, tinand un discurs…

- Un bogat om de afaceri bulgar a fost impuscat mortal in fata sediului companiei sale din Sofia, la o saptamana dupa ce Bulgaria a preluat presedintia semestriala a UE. Potrivit politiei, Petar Hristov, in varsta de...

- Prim-ministrul japonez, Shinzo Abe, va efectua la sfarsitul saptamanii viitoare vizite in mai multe tari din Europa de Sud-Est, printre care Romania, precum si Bulgaria, Serbia si tarile baltice Estonia, Letonia si Lituania. Este prima deplasare efectuata in aceste state de un premier japonez, noteaza…

- Noua lege prevede infiintarea unei singure institutii care sa combata coruptia. Liderul de la Sofia a decis retrimiterea documentului in Parlament, pentru a fi imbunatatit. Potrivit Transparency International, Bulgaria este tara in care nivelul coruptiei este cel mai ridicat din intreaga Uniune Europeana.…