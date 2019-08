Best Bon Jovi Live Tribute cu New Jersey la Hard Rock Cafe

Stiri pe aceeasi tema

- Trupa rock americana Bon Jovi a anuntat marti ca va lansa anul viitor un nou album de studio, ''Bon Jovi: 2020'', ale carui piese vor aborda mai multe tematici sociale, informeaza variety.com. Jon Bon Jovi, solistul trupei, a dezvaluit aceste detalii marti seara in timp…

- Alaturi de o formatie care s-a prezentat impecabil, Jon Bon Jovi nu a reusit sa se ridice la asteptarile publicului, iar concertul a fost, posibil din cauza problemelor pe care le-a avut cu vocea, scurtat cu jumatate de ora. Intr-o formula relativ noua, la mai bine de 35 de ani de la inceputul…

- Trupa americana Bon Jovi va concerta duminica in Piața Constituției din București, in jurul orei 20:30. Spectacolul face parte din turneul „This House Is Not for Sale” și este unul dintre cele mai așteptate concerte ale verii. Formația va urca pe scena in formula: Jon Bon Jovi, voce si chitara, David…

- Intre 9 și 11 august, in comuna Corbi va avea loc a II-a ediție a „Stonebird”, cel mai mare festival rock din mediul rural din Romania. „Jurnalul de Argeș” este partener media al evenimentului. La „Stonebird” va concerta in premiera și formația italiana New Jersey, considerata cea mai buna trupa-tribut…

- Trupa americana Megadeth si-a anulat participarea la festivalul Rock in Rio din Brazilia, dupa ce solistul grupului, Dave Mustaine, a fost diagnosticat cu cancer la gat, au informat luni organizatorii evenimentului, intr-un comunicat citat de EFE. Dave Mustaine, in varsta de 57 de ani,…

- Trupa timișoreana Phaser a lansat un nou single cu videoclip. Piesa se numește „Spune-mi unde ești” și surprinde momentele triste și nostalgia care apar in urma unei desparțiri. „Spune-mi unde ești este despre partea mai puțin frumoasa a relațiilor – desparțirile. De multe ori la sfarșitul unei povești…