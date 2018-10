Berthelot, „eliberatorul” (I) Pe 17 august 1916, dupa o lunga negociere diplomatica, guvernul roman a acceptat sa-si incalce obligatiile stipulate prin Tratatul secret semnat cu Germania si Austria de fostul rege Carol I, in 1883, care asigurase pacea internationala si dezvoltarea moderna a tanarului stat balcanic vreme de peste patru decenii si, la presiunea diplomatica a Frantei, intra in razboi, de partea Antantei, dupa ce isi negociase alipirea Transilvaniei la teritoriul Regatului Rom (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer roman de TIR de doar 25 de ani a murit strivit in cabina, in Germania, intr-un accident groaznic, cu 4 camioane. Alti trei oameni au fost raniti in impactul de pe autostrada. Accidentul a avut loc luni seara, pe A3, in directia Linz, la granita cu Austria. Un sofer de camion de 57 […] The post…

- Un sofer roman de TIR de doar 25 de ani a murit strivit in cabina. Accidentul a avut loc luni (22 octombrie) seara pe A3, in directia Linz, la granita cu Austria. In accident au fost implicate patru camioane. Din ancheta reiese ca un sofer de camion de 57 de ani a franat brusc in […]

- Magnatul din sectorul de retail si imobiliar Rene Benko nu a terminat niciodata liceul, dar a reusit sa acumuleze o avere de 4 miliarde dolari, potrivit Handelsblatt. Va putea acesta, prin preluarea magazinelor universale Kaufhof, sa salveze sectorul de la prabusire?

- Ultimul clasament ATP. Rafael Nadal – lider, Marius Copil, cadere de opt locuri. Tenismanul roman Marius Copil a coborat opt locuri si se afla pe pozitia a 96-a in clasamentul mondial al jucatorilor profesionisti de tenis (ATP), dat publicitatii luni. Copil (27 ani) a intrat in top 100 pe 15 mai 2017,…

- In ultimele doua saptamani din septembrie, Europa se va confrunta cu un val de caldura fara precedent, iar temperaturile vor depași cu cel putin zece grade normalul perioadei. Analiza specialistilor „Severe Weather Europe” arata ca temperaturile vor fi, in unele zone, cu 8 pana la 12 grade peste cele…

- Anul 1914 a adus declanșarea unui razboi pe care nimeni nu l-a dorit la momentul respectiv fiindca a venit prin surprindere și cu multe surprize pentru toate parțile implicate in ostilitați. Berlinul, prins intre cele doua mari blocuri ale Antantei, trebuia sa execute manevre pe liniile interioare și…

- Fostul ministru al Educatiei, Liviu Marian Pop, publica pe pagina sa de Facebook un mesaj in care America, Germania, Olanda si Austria sunt infatisate ca niste gandaci care invadeaza Romania

- Au fost dezbateri pe aceasta tema in spațiul public, in Austria si a fost dat exemplul Germaniei- singura țara din lume care iși permite sa aiba secțiuni de autostrada fara limita de viteza. Potrivit clubului auto OAMTC, mortalitatea pe autostrazi nu este cauzata de viteza, iar Germania are…