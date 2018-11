Bernie Sanders, primul contracandidat pentru Trump la viitoarele alegeri Bernie Sanders a mai candidat la funcția suprema in SUA și intentioneaza sa se prezinte din nou in 2020, cu condiția sa fie 'cel mai bine plasat' pentru a-l invinge pe republicanul Donald Trump, a declarat acesta pentru New York Magazine, transmite AFP. 'Daca apare altcineva care, dintr-un motiv sau altul, poate face o treaba mai buna decat mine, atunci voi face tot ce pot pentru ca el sau ea sa fie ales', a declarat senatorul independent in varsta de 77 de ani, intr-un interviu publicat duminica. Dar, 'daca se dovedeste ca sunt cel mai bun candidat pentru a-l bate pe Donald Trump, atunci probabil… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

