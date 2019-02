Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump i-a urat marti succes lui Bernie Sanders care s-a lansat inca o data in cursa prezidentiala si ar putea fi adversarul sau in 2020, apreciind in acelasi timp ca senatorul si-a ratat sansa, noteaza AFP preluat de agerpres.Citește și: Lovitura pentru Laura Codruța Kovesi! Meciul…

- Senatorul independent american Bernie Sanders si-a anuntat marti candidatura la investitura Partidului Democrat in vederea alegerilor prezidentiale din 2020 in Statele Unite, relateaza Reuters.Bernie Sanders, in varsta de 77 de ani, a fost infrant in cursa pentru investitura democrata in 2016…

- Senatorul american Cory Booker si-a anuntat vineri candidatura in vederea alegerilor prezidentiale din 2020, ingrosand astfel randurile democratilor care vor sa-l impiedice pe Donald Trump sa obtina al doilea mandat, relateaza AFP.Acest ales charismatic si progresist de culoare, in varsta…