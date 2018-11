Bernardo Bertolucci a murit Bernardo Bertolucci, marele regizor italia, personalitate relevanta a cinematografiei peninsulare din a doua jumatate a secolului al XX-lea, cu filme precum Ultimul tango la Paris sau Ultimul imparat, a murit la Roma la varsta de 77 de ani, a informat luni presa italiana, citata de EFE. Poet, producator, scenarist si regizor, Bertolucci era considerat ultimul ''mare maestru'' al cinematografiei italiene cu capodopere precum Ultimul imparat, cu care a castigat premiul Oscar in 1987. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

