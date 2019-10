Stiri pe aceeasi tema

- Scriitoarea canadiana Margaret Atwood si autoarea anglo-nigeriana Bernardine Evaristo au fost recompensate luni cu Booker Prize 2019, o prestigioasa distinctie literara care rasplateste opere de fictiune scrise in limba engleza si publicate in Regatul Unit sau Republica Irlanda, potrivit anuntului facut…

- Printre numele despre care se crede ca au cele mai mari sanse in acest an se numara romanicera rusa Ludmila Ulitkaia, scriitoarea din Guadelupa, Maryse Conde, precum si Margaret Atwood, autoarea cartii care a stat la baza celebrei serii ecranizate, „The Handmaid"s Tale". Fiammetta Rocco, corespondent…

- Actrita americana Diahann Carroll, prima femeie de culoare protagonista intr-un serial TV, care a castigat premiile Globul de Aur si Tony si care a fost nominalizata pentru Oscar, a murit, potrivit BBC preluat de news.roCarroll, care avea 84 de ani, a aparut in anii 1960 in "Julia", primul…

- O femeie fara adapost din Marea Britanie a fost batuta de doi tineri și torturata pentru ca aceștia au vrut sa „sarbatoreasca” ieșirea din inchisoare a unuia dintre ei. Tinerii aveau 20,...

- ''Plasa de siguranta este o polita de asigurare pentru a evita o frontiera dura pe insula Irlanda daca nu, sau pana cand, este gasita o alternativa. Aceia care sunt impotriva plasei de siguranta si care nu propun alternative realiste sustin, de fapt, reintroducerea unei frontiere, chiar daca ei nu…

- Premierul britanic Boris Johnson nu are intentia de a renegocia acordul de retragere din Uniunea Europeana, iar scenariul sau central de lucru este un Brexit fara acord, au declarat diplomati europeni, citati marti de cotidianul The Guardian. ''A fost evident ca Regatul Unit nu are un alt…

- O femeie de 71 de ani din Ploiesti plecata voluntar de acasa, a fost data disparuta, luni seara. Poliția a fost sesizata in acest caz. „In aceasta seara (luni seara, n.r.), in jurul orei 19.30, politistii Sectiei de Politie nr. 1 Ploiesti au fost sesizati despre faptul ca numita Matei Doina, in varsta…

- Noul premier britanic Boris Johnson a promis marti, intr-o convorbire telefonica cu omologul sau irlandez Leo Varadkar, sa nu reintroduca ''niciodata'' controalele fizice la frontiera dintre Republica Irlanda si provincia britanica Irlanda de Nord, potrivit Reuters si AFP. …