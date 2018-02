Stiri pe aceeasi tema

- Migratia domina dezbaterile de pe scena publica din Italia dupa arestarea, sambata, a unui neofascist care deschisese focul asupra unor persoane de culoare, ranind sase oameni, in orasul Macerata din centrul tarii. In Italia se inregistreaza "o neliniste foarte larg raspandita in plan social…

- Coaliția Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice (COPAC) a dat publicitații rezultatele unei cercetri realizate in randul pacienților din Romania cu privire la cele mai frecvente probleme cu care aceștia se confrunta. COPAC va aduce oficial, la cunoștința autoritaților, problemele actuale…

- Mai mulți primari din Moldova și-au exprimat nemulțumirea in legatura cu lipsa unui dialog calitativ cu autoritațile centrale. Potrivit agenției INFOTAG, remarcile ei și le-au expus joi, in cadrul unei conferințe a autoritaților publice locale și centrale, prilejuita de Ziua autonomiei locale și a lucratorului…

- Dupa intrevederea care a avut loc marti, la Viena, intre premierul Ungariei, Viktor Orban, si cancelarul austriac, Sebastian Kurz, oficialul ungar a declarat la o conferinta de presa ca la nivel european el si Sebastian Kurz apartin unei singure comunitati politice. In opinia sa, cea mai mare amenintare…

- ,Exista probe si indicii ca Ionel Arsene a comis fapte penale, dar acesta nu prezinta pericol public". Așa au justificat magistratii de la Tribunalul Bacau decizia de a-l plasa pe apropiatul lui Dragnea, Ionel Arsene, sub control judiciar.

- Politistii de ordine publica din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au desfasurat mai multe activitati pe raza intregului judet, pentru verificarea sistemelor de securitate ale unor obiective, precum si referitor la modul de respectare a prevederilor legale in acest domeniu.

- Politistii au dat in ultimele doua zile, in care au avut loc ninsori abundente in mai multe zone ale tarii, 12 amenzi administratorilor de drumuri si 643 soferilor, sase dintre acestea fiind pentru lipsa anvelopelor de iarna, transmite News.ro . “Aproape 8.000 de politisti s-au aflat suplimentar in…

- Maternitatea din Brasov a fost modernizata cu 5 milioane de euro, bani veniti de la Banca Mondiala. Lucrarile sunt gata din octombrie, dar unitatea sta inchisa. Autoritatile locale spun ca este nevoie de acte de la Ministerul Sanatatii. In schimb reprezentantii ministerului spus ca este o problem locala.

- Politistii locali din cadrul Serviciilor Inspectie comerciala și Control trafic rutier, in colaborare cu Poliția Transporturi, au desfasurat in zilele trecute o actiune de verificare a respectarii prevederilor legale privind activitatea de taximetrie, in incinta Aeroportului International „Avram Iancu”…

- Calciul este un element esențial din componența organismului ce poate avea efecte grave atunci cand se produc carențe, mai ales in cazul copiilor. Aproximativ 70% din sistemul osos este alcatuit din calciu, motiv pentru care se afirma atat de des ca avem nevoie de acest mineral pentru a menține…

- Aleșii locali sunt chemați, marți, sa aprobe Studiul de fezabilitate pentru „Amenajare grup sanitar si reabilitare fantana in Parcul «Sfanta Maria» din Municipiul Arad”. Valoarea calculata totala a investitiei este de 838.072,39 lei cu TVA, finantarea asigurandu-se din fonduri ale bugetului general…

- Astfel, in luna decembrie 2017, comisarii CJPC Bihor au desfasurat o actiune tematica de control privind calitatea, modul de comercializare si etichetare a alimentelor specifice Sarbatorilor de iarna: produse din carne, produse zaharoase, ciocolata si produse din ciocolata, produse de cofetarie…

- Politistii rutieri i-au luat la bani marunti pe soferii de taxi si nu putine au fost neregulile constatate. Sanctiuni s-au dat si pentru lipsa centurii de siguranta sau lipsa contractului de la dispecerat.

- In unele orase au aparut, la sfarsitul anului trecut, panouri publicitare impotriva vaccinarii, iar ministrul Sanatatii spune ca a solicitat inspectorilor sanitari sa verifice si sa sanctioneze promotorii tuturor campaniilor publicitare care vizeza sanatatea publica si care nu au avizul Ministerului…

- Incepand de la 1 ianuarie, persoanele care sufera de afecțiuni cardiace sau de diabet vor putea obține mai greu eliberarea și reinnoirea permisului de conducere, reiese dintr-un ordin de ministru, la cererea unei directive europene din anul 2016, potrivit Ministerului Sanatații (MS). „O directiva europeana…

- „PNL avertizeaza guvernarea PSD-ALDE ca lipsa totala de respect din partea acesteia pentru revendicarile medicilor de familie va declansa, in cateva zile, un val de nemultumiri sociale fara precedent, cei afectati fiind chiar cetatenii care au mai multa nevoie de buna functionare a mecanismelor statului,…

- Lipsa locurilor de parcare e o problema peste tot prin marile orașe, dar mai nou pare o problema și pe drumurile de la țara, mai ales atunci cand orașenii cu prorpiul cod rutier cuceresc zone noi unde vor sa-și faca simțita prezența cu orice preț. Așa a reușit un clujean sa devina viral de Craciun,...…

- Activitatea Arhivelor Nationale - institutie care ar trebui sa pastreze in conditii optime istoria veche si recenta a Romaniei, de la manuscrise vechi, scrise pe pergamente ruginii, roase de vreme, pana la documente actuale - este in colaps. Lipsa de fonduri a dus la blocarea procesului de recuperare…

- Lipsa de predictibilitate a atins cota maxima a ultimilor 15 ani! Aceasta consuma foarte multe resurse, iar costurile sunt suportate de intreaga societate, sustine presedintele Raiffeisen Bank, Steven van Groningen. bancherul pe care nimic nu il mai surprinde in Romania! El sustine ca, in aceasta…

- Italia va intari supravegherea cu efective ale politiei in principalele locuri de atractie publica in timpul sarbatorilor de iarna, a anuntat miercuri ministrul italian de interne Marco Minniti, informeaza dpa. Structurile de politie din intreaga Italie au fost instruite "sa-si intensifice controalele…

- Presedintele Klaus Iohannis participa joi si vineri la reuniunea Consiliului European, care are loc la Bruxelles. Agenda reuniunii este dominata de problemele spinoase ale Brexitului și migrației, dar și de discuții despre un proiect așteptat 40 de ani pentru a deveni realitate:

- Aceasta este una din constatarile incluse in studiul unei cercetari facuta de Asociatia Romana pentru Promovarea Sanatatii, in cadrul proiectului EMINET - Dezvoltarea unei retele de organizatii active in domeniul migratiei. „Studiul releva existenta unor diferente in tendintele migratorii inregistrate…

- Consilierii locali din Targu Jiu au boicotat in parte sedinta Consiliului Local Targu Jiu. Este vorba de 8 alesi locali din partea PSD, PMP si PSRo, care au decis ca nu trebuie sa se prezinte la sedinta „de indata”, convocata de primarul liberal Marcel Romanescu. Din lipsa de cvorum sedinta a fost suspendata…

- Președintele Klaus Iohannis va participa joi și vineri la reuniunea Consiliului European, care va avea loc la Bruxelles, se arata intr-un comunicat al Administrației Prezidențiale, remis AGERPRES.

- Compania Rofa, parte a grupului german cu acelasi nume, produce echipamente de protectie intr-o fabrica din Arad si va incheia anul acesta cu o cifra de afaceri de 1,8 mil. euro, in crestere cu aproape 30% fata de anul 2016, conform calculelor ZF pe baza datelor companiei. In fabrica se produc circa…

- CLM a ramas din nou cu un consilier in minus. Este vorba despre plecarea din Consiliu a Isabelei Rabotka, aceasta anunțandu-și demisia in ședința extraordinara din aceasta dimineața. „Dupa aproape 6 luni in calitate de consilier in Consiliul Local Municipal Arad, perioada in care am avut ocazia sa vad…

- Lipsa tratamentului cu imunoglobulina pentru pacientii cu imunodeficiente primare le revolta pe rudele acestora. Zeci de persoane protesteaza miercuri in fata Guvernului, cerand rezolvarea crizei. In acelasi timp, medicul pediatru imunolog Alexis Cochino a izbucnit in lacrimi in timpul unui interviu…

- Politistul ranit la Radauti a fost stabilizat de catre medicii de la spitalul din localitate si a fost transpoirtat la spitalul din Suceava, pentru o evaluare medicala complexa. Interlopul care l-a ranit fusese arestat in iulie 2016 pentru trafic de droguri, ulterior fiind plasat sub control judiciar,…

- Presedintele Federatiei Romane de Handbal, Alexandru Dedu, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ca echipa nationala feminina a luat o optiune importanta pentru a iesi din grupa de la Campionatul Mondial, chiar daca are handicapul lipsei de experienta a mai multor jucatoare."Sunt foarte…

- Auditorii au depistat în activitatea celor doua instituții denaturari semnificative în evidența contabila, precum și în raportarea financiara. În cadrul ședinței publice din 27 noiembrie, anul curent, Curtea de Conturi a examinat Raportul auditului situațiilor…

- Rodeanu, Comisia de Aparare: Carmen Dan a compromis ancheta. Lipsa de discretie denota amatorism sau intentie Deputatul USR Bogdan Ionel Rodeanu a declarat, joi, ca "descoperirea unui astfel de dispozitiv activ de ascultare si interceptare, in cazul dumneaei, poate fi considerata ca o bresa in ceea…

- Sarace in calorii, bamele, care la aspect seamana cu fasolea pastai, dar bogate in nutrienti, pot fi folosita in curele de slabire, precum si pentru mentinerea sanatatii tractului gastrointestinal si reglarea nivelului de zahar in sange.

- Conducerea Poliției Locale Galați a demarat în luna septembrie un Program de Voluntariat, prin care sa atraga în structurile sale galațenii cu spirit civic, dar și cu abilitațile presupuse de munca de polițist, care vor sa lucreze ca voluntari. Surprinzator, inițiativa a…

- Lipsa iluminatului stradal pe mai multe strazi din Capitala pune in pericol viata locatarilor. Odata cu lasarea noptii, unele portiuni de drum de pe strazile Muncești, Calea Basarabiei, Albișoara și Sciusev, raman in bezna.

- Cresterea rapida a salariilor pune in pericol competitivitatea economica a Romaniei si amplifica deficitul de cont curent, potrivit raportului anual de tara al agentiei de evaluare financiara Moody’s, citat de News.ro. Moody’s recomandă României să ţină sub control…

- Fostul premier Dacian Ciolos a protestat, duminica, in strada, alaturi de peste 15.000 de oameni in Bucuresti. UPDATE 20.57: Dacian Ciolos a iesit in strada, asa cum a anuntat anterior pe Facebook ”Noi ne razboim pe legile justitiei, sunt cativa lideri politici care au probleme cu justitia si vad ca…

- Migratia in masa, terorismul, amenintarile hibride, stirile "false", precum si extinderea nationalismului in Ucraina au fost principalele subiecte discutate joi la Budapesta in cadrul celei de-a 21-a Conferinte parlamentare internationale a NATO, transmite MTI.Vicepresedintele parlamentului…

- Ieri, 22 noiembrie 2017, politistii rutieri din cadrul Compartimentului Rutier Aiud in colaborare politistii Serviciului Rutier Alba au continuat actiunile pentru impunerea unui climat de disciplina in randul participanților la trafic in mod deosebit al conducatorilor auto care nu respecta regulile…

- IATA cum se poate obtine permisul de conducere fara a face scoala de soferi. VEZI cat costa In Italia, permisul de conducere se poate obține, ca și in Romania, dupa frecventarea cursurilor unei școli de șoferi, dar, spre deosebire de romani, italienii mai au o posibilitate de a lua permisul auto, și…

- Colegiul Național “Calistrat Hogaș” Piatra Neamț a fost admis in proiectul Euroscola 2017, informeaza Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Neamț, intr-un comunicat de presa. 28 de elevi, din clasa a XI-a E, s-au aflat, saptamana trecuta, la Strasbourg, pentru a participa, pe 17 noiembrie, la programul…

- Organizația Mondiala a Sanatații a organizat in intervalul 13-19 noiembrie Saptamana Mondiala a Conștientizarii asupra Antibioticelor care a coincis cu manifestarea similara organizata de UE in ziua de 18 noiembrie. Ambele manifestari au avut ca tema utilizarea prudenta a antibioticelor in scopul…

- Catalin Radulescu, supranumit „deputatul mitraliera” ca urmare a declarațiilor facute in contextul protestelor din februarie, considera ca Inspecția Judiciara trebuie sa fie sub control parlamentar. In plus, Radulescu spune ca si procurorii șefi ar trebui sa fie numiți de Legislativ. Același deputat…

- Unii sustin ca pisica reprezinta, in vis, simbolul intuitiei, iar starea ei de sanatate ar indica daca iti urmezi sau nu intuitia. Astfel, visul in care apare o pisica bolnava ar putea insemna ca trebuie sa te bazezi mai mult pe intuittie si mai putin pe intelect . (VEZI SI:A Ce inseamna cand visezi…

- Rusia ar trebui vazuta mai degraba ca un 'pericol potențial', decat un partener in construirea securitații europene, a declarat directorul serviciului german de informații externe BND, Bruno Kahl, remarcand ca amplele exerciții militare Zapad, desfașurate in septembrie de Rusia, au aratat un nivel…

- Polițiști din cadrul structurilor de ordine publica, investigare a criminalitații economice, poliție rutiera, secțiilor de poliție rurala și luptatori ai Serviciului de Acțiuni Speciale – IPJ Giurgiu, alaturi de jandarmi din cadrul I.J.J. Giurgiu, lucratori I.S.U. Giurgiu și un reprezentant al Comisariatului…

- Aproape o suta de noi cazuri de rujeola s-au inregistrat in ultima saptamana, cele mai multe, respectiv 20, in judetul Mures. Alte patru judete au avut peste zece cazuri confirmate prin analize de laborator, dar nu s-a mai inregistrat niciun deces. Numarul total de cazuri inregistrate depaseste 9.800…

- Poziția Ministerului Tineretului și Sportului privind Adunarea Generala a Federației Romane de Tenis. George Cosac ceruse socoteala MTS-ului, dupa ședința cu scandal de la Adunarea Generala. ”Referitor la situația privind Adunarea Generala a Federației Romane de Tenis, precizez faptul ca reprezentanții…