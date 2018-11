Berlusconi, reabilitat la CEDO

Pretul electricitatii a crescut cel mai mult in Romania, din intreaga UE

Romania a inregistrat in primul semestru din 2018 cea mai mare crestere din Uniunea Europeana a pretului electricitatii, in timp ce la nivelul UE pretul mediu per kilowat ora pentru consumatorii casnici s-a situat la 20 de euro, stabil comparativ cu primele… [citeste mai departe]