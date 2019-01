Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier italian Silvio Berlusconi a anuntat joi ca va candida in alegerile europene de la 26 mai, potrivit agentiei italiene de stiei Ansa si Euronews, potrivit news.ro.Magnatul media a facut anuntul in cursul unei reuniuni in comuna Quartu, in Sardinia, inaintea unor alegeri partiale.…

- Principalul partid de guvernamant din Italia, Miscarea 5 Stele (M5S), a emis luni un nou apel pentru inchiderea sediului Parlamentului European din Strasbourg, numindu-l 'o risipa de bani'. Parlamentul European are trei sedii: la Bruxelles, Luxemburg si Strasbourg. Parlamentarii europeni calatoresc…

- El a sugerat chiar o ''axa'' politica cu Germania, desi anterior Liga a acuzat mereu aceasta tara ca dicteaza in zona euro doar in folosul Berlinului in timp ce condamna Italia la declin economic prin masurile de austeritate. ''Axa franco-germana isi arata limitele. Voi face totul pentru a crea o…

- Camera Deputatilor a aprobat motiunea marti cu 336 voturi pentru si 249 abtineri controversata lege propusa de ministrul italian de interne Matteo Salvini, liderul partidului de extrema dreapta Liga, care, printre altele, introduce restrictii pentru solicitantii de azil si extinde posibilitatile…

- Silvio Berlusconi a avut mereu un vis interzis: cel de a obtine 51 la suta din voturi. Obisnuia sa spuna des acest lucru, chiar si atunci cand Forza Italia naviga cu peste 30 la suta in momentele dificile ale Aliantei cu Umberto Bossi si Gianfranco Fini. Acum, Cavalerul este canibalizat de Matteo Salvini…

- UPDATE: Decizia Comisiei Europene de a respinge proiectul de buget al Italiei pentru anul 2019 'nu schimba nimic', a asigurat marti vicepremierul italian Matteo Salvini, intr-o declaratie data la Bucuresti in fata jurnalistilor italieni, transmite AFP.'Aceasta nu schimba nimic, sa o stiu…

- Decizia Comisiei Europene de a respinge proiectul de buget al Italiei pentru anul 2019 'nu schimba nimic', a asigurat marti vicepremierul italian Matteo Salvini, intr-o declaratie data la Bucuresti in fata jurnalistilor italieni, transmite AFP. 'Aceasta nu schimba nimic, sa o stiu bine acesti domni…