- Germania a cerut din nou Rusiei sa restituie valorile culturale transferate in URSS de pe teritoriul german dupa cel de-al Doilea razboi mondial. Reprezentantul special al președintelui rus Mihail Șvidkoi considera ca, in contextul actual al sancțiunilor UE, Berlinul trebuie sa-și ia gandul de la aceasta…

- Luna decembrie sau cea a cadourilor si a celor mai frumoase petreceri ale anului se afla in plina desfasurare. Ce inseamna asta? Aglomeratie, goana dupa daruri pentru cei dragi si ultimele pregatiri pentru Craciun si Revelion. Nu mai exista ora de varf in trafic si nici centre comerciale mai putin populate…

- Ministrul german al Economiei, Peter Altmaier, susține ca proiectul Nord Stream 2 poate continua cat timp interesele vitale ale Ucrainei sunt respectate și a informat ca Berlinul este angajat in discuții pentru diversificarea energiei sale cu gaz natural lichefiat, relateaza site-ul agenției Reuters…

- Bugetarii ar putea avea mai multe zile libere de sarbatori. Executivul urmeaza sa aprobe joi o hotarare de guvern in acest sens. Astfel, zilele de 24 si 31 decembrie ar urma sa fie declarate zile libere legale. In prezent, in perioada sarbatorilor de iarna, bugetarii stau acasa pe 25 si 26 decembrie,…

- Ariata Events, una dintre cele mai noi și elegante sali de evenimente din Suceava, care se afla la ieșirea din municipiul Suceava spre Gura Humorului (Strada Aleea Vamii, nr. 7 C), pregatește un Revelion de poveste, pe 31 decembrie, incepand cu ora 20:30, o petrecere unica, eleganta, rafinata. ...

- Germania spera ca Marea Britanie va iesi din Uniunea Europeana intr-un mod ordonat, insa Berlinul este pregatit inclusiv de posibilitatea ca Londra sa paraseasca Blocul comunitar fara sa ajunga la un acord cu UE, a declarat Olaf Scholz, ministrul german de Finante, potrivit agentiei Reuters.

- Maia Sandu și Andrei Nastase au revenit din turneul lor european aducând cu sine și un trofeu: o fotografie alaturi de Angela Merkel. Maia Sandu a plasat imediat aceasta poza pe Facebook, însoțind-o de un comentariu inspirat, din care ar trebui sa concluzionam ca liderul Germaniei susține…