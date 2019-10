Berlinul îngheață prețul chiriilor pentru cinci ani cu scopul de a proteja populația împotriva scumpirilor Partidele politice care conduc Berlinul au ajuns la un acord potrivit caruia prețurile chiriilor vor fi inghețate pentru cinci ani, cu scopul de a lupta impotriva creșterii costurilor pentru locuire, scrie Bloomberg. Masura agresiva luata de catre capitala Germaniei a trezit interesul autoritaților din orașe mari precum Amsterdam sau New York. In timp ce chiriașii din Munchen au cerut o inghețare pentru șase ani, alte orașe mari din Germania nu au luat masuri similare de teama ca astfel vor afecta construcția de locuințe noi. Ce prevede legea Ințelegerea va fi implementata incepand cu primul primul… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

