Berlinul, în flăcări. Un mare centru comercial este mistuit de flăcări VIDEO Incidentul s-a declansat dupa ce un container a luat foc in apropiere de centrul complexului, extinzandu-se apoi la un depozit din complexul Dong Xuan. Acoperisul depozitului s-a prabusit partial, ceea ce face cladirea nesigura, precizeaza pompierii. "Operatiunea va dura ore", a declarat un purtator de cuvant al pompierilor din Berlin. In jur de 150 de pompieri se afla la fata locului. Nu se stie pana in prezent ce a provocat extinderea atat de rapida a focului. Anterior, pompierii au postat pe Twitter o informatie potrivit careia intreg depozitul este acoperit de flacari. O suprafata… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu de proportii a izbucnit joi intr-un complex comercial din districtul Lichtenberg din nord-estul Berlinului, a anuntat departamentul de pompieri din capitala Germaniei, precizand ca a mobilizat 150 de pompieri pentru stingerea incendiului, relateaza dpa. Incidentul s-a declansat…

- Un incendiu de proportii a izbucnit joi intr-un complex comercial din districtul Lichtenberg din nord-estul Berlinului, a anuntat departamentul de pompieri din capitala Germaniei, precizand ca a mobilizat 150 de pompieri pentru stingerea incendiului, relateaza dpa, potrivit agerpres.ro.Incidentul…

- Carola Rackete, capitanul navei umanitare Sea-Watch, arestata in Italia pentru ca a acostat fortat pentru a-i debarca in cele din urma pe migranti, ar trebui sa fie eliberata, a declarat luni ministrul afacerilor externe al Germaniei, Heiko Maas, informeaza AFP. "Din punctul nostru de vedere, o procedura…

- Un supraviețuitor al atacului armat de la liceul din Parkland a anunțat luni ca Universitatea Harvard și-a schimbat decizia de a-l admite, din cauza unor comentarii rasiste pe care care acesta le-a facut într-un document Google Doc și prin intermediul unor mesaje telefonice, cu aproape doi ani…

- Clubul de fotbal Internazionale Milano a anuntat joi separarea de antrenorul Luciano Spalletti, dupa doua sezoane, chiar daca acesta a calificat echipa pentru sezonul viitor al Ligii Campionilor, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.Plecarea lui Spalletti, care mai avea doi ani de contract,…

- Vincent Callebaut, un arhitect ecologic originar din Belgia, a lansat o propunere inedita pentru restaurarea Catedralei Notre-Dame, monument care a fost afectat pe 15 aprilie de un incendiu puternic. Proiectul numit "Palingenesis" iși propune sa transforme catedrala intr-un loc prietenos cu mediul inconjurator. …

- Incidentul a avut loc in dimineata zilei de miercuri, la ora locala 04.30 (ora 22.30, marti seara, ora Romaniei), in orasul Jinju, situat la aproximativ 280 km sud-est de capitala Seul. Politia spune ca persoana care a pus focula fost si cea care a atacat oamenii pe scari, cu cutitul, in timp ce…

- Imaginile catedralei Notre Dame devastate de flacari au starnit emotii si un un val de solidaritate in intreaga lume. In doar cateva ore, pe Twitter au fost postate peste un milion de mesaje.Miliardarul Francois-Henri Pinault, CEO al grupului Kering, a anuntat o donatie de 100 de milioane de euro pentru…