- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a afirmat luni, in cursul unei vizite in capitala germana, ca Berlinul este in raza de actiune a noilor rachete rusesti de croaziera SSC-8, capabile sa poarte o incarcatura nucleara, relateaza agentia DPA. ''Aceste rachete de croaziera sunt mobile.…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a acuzat Rusia ca a desfașurat la frontierele europene rachete capabile sa transporte focoase nucleare, transmite agenția Reuters. Potrivit oficialului NATO, Moscova amenința tratatul privind controlul armelor nucleare care a ajutat la stoparea razboiului…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, și-a exprimat ingrijorarea fața de acțiunile Rusiei in Marea Azov, spunand ca Moscova iși demonstreaza „comportamentul tipic”. Potrivit lui Stoltenberg, activitațile Rusiei in Marea Azov corespund pe deplin comportamentului pe care Moscova l-a demonstrat…

- Serbia si Alianta Nord-Atlantica pot lasa in urma trecutul si amintirea bombardamentelor NATO din 1999, a declarat luni secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, in timpul unei vizite in aceasta tara din Balcani, relateaza AFP, informeaza Agerpres.ro. 'Stiu ca NATO ramane un subiect controversat…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a chemat miercuri Rusia sa respecte 'in mod transparent si verificabil' Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF), parafat de Washington si Moscova in urma cu 30 de ani, in vremea Uniunii Sovietice, relateaza AFP preluata de Agerpres. …

- Provincia siriana Idlib 'nu trebuie sa se transforme intr-o baie de sange', a declarat marti secretarul general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres, cerand Rusiei, Iranului si Turciei sa faca totul pentru a proteja civilii, informeaza AFP, scrie Agerpres. 'Combaterea terorismului nu-i absolva…

