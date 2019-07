Stiri pe aceeasi tema

- Donald Tusk, presedintele Consiliului European, "va convoca din nou in scurt timp (summitul UE) pentru un mic-dejun", a scris pe Twitter purtatorul sau de cuvant, Preben Aamann, la 07:00, la opt ore dupa ce discutiile au fost suspendate pentru a serie de intrevederi bilaterale. Insa Conte…

- Carola Rackete, capitanul navei Sea-Watch, arestata pentru ca a acostat cu forta in portul Lampedusa din Sicilia, pentru a debarca migranti, a explicat ca manevra sa nu a fost "un act de violenta, ci doar de nesupunere", intr-o situatie disperata.

- "Am hotarat sa intru in portul Lampedusa. Stiu ce risc, dar cei 42 de naufragiati de la bord sunt epuizati. Ii duc la loc sigur", a anuntat pe Twitter tanara femeie capitan a navei germane, Carola Rackete, lansand astfel o confruntare cu ministrul italian de Interne de extrema dreapta. "In 14 zile,…

- Germania U21 și Romania U21 vor juca joi in semifinalele Campionatului European din Italia și San Marino. GSP va prezinta 3 detalii importante despre deținatoarea titlului european la tineret. Romania U21 va juca impotriva Germaniei U21 in semifinalele EURO 2019. Meciul se va juca joi, 27 iunie, de…

- CHIȘINAU, 21 iun - Sputnik, Maria Dimineț. Bolile gastroenterologice și hepatice sunt diagnosticate și tratate modern și în Republica Moldova. Cazuri reușite de tratament au fost prezentate în cadrul Școlii de vara de Gastroenterologie și Hepatologie. ”Putem stabili cu precizie…

- Landul austriac Tirol a anunțat joi ca va restricționa accesul pe drumurile rurale autoturismelor care încearca sa evite autostrazile. Mișcarea a atras furia oficialilor din Bavaria, regiunea vecina, deoarece interdicția va afecta turiștii care vor sa treaca granița, iar între cele doua…

- Salvini, care este si ministru de interne si sef al Ligii (extrema dreapta), a criticat anterior refuzul navei de a face cale intoarsa catre Tripoli, in pofida acordului dat de catre autoritatile libiene. ''Nava avea 'unda verde' pentru a debarca. Atitudinea organizatiei Sea-Watch seamana cu o adevarata…

- Ministrul de externe al Germaniei, Heiko Maas a subliniat ieri, 1 aprilie sentimentul de responsabilitate al Berlinului in urma preluarii presedintiei rotative a Consiliului de Securitate al ONU, despre care a spus ca a fost "in inima" ONU, relateaza DPA.