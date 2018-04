Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a avut o intrevedere miercuri la Ankara cu omologul sau iranian Hassan Rohani, inaintea unui summit cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin, privind situatia din Siria, relateaza dpa. Cele trei tari, Rusia, Iran si Turcia, conduc asa-numitul proces…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, si-a exprimat marti speranta ca reuniunea Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC), prevazuta miercuri, va putea pune "un punct final" anchetei asupra otravirii unui fost spion rus in Marea Britanie, pentru care Londra acuza Moscova, relateaza AFP. "Starneste…

- Vladimir Putin, care intreprinde in Turcia prima vizita in strainatate de la realegerea sa pentru un al patrulea mandat de presedinte pe 18 martie, a sosit in capitala turca in jurul orei 12,00 GMT, potrivit imaginilor transmise in direct de catre televiziunile turce citate de Agerpres.Vizita…

- Turcia a emis mandate de arestare impotriva clericului Fethullah Gulen si a altor sapte persoane in legatura cu asasinarea ambasadorului Rusiei la Ankara, in decembrie 2016, a relatat cotidianul Haberturk in editia de luni, cu o zi inaintea vizitei presedintelui rus Vladimir Putin in Turcia, transmite…

- Liderii Turciei, Rusiei și Iranului se vor intalni miercuri la Ankara pentru un summit dedicat Siriei, in condițiile in care Erdogan, Putin și Rohani au devenit „stapanii jocului„ in aceasta țara devastata de razboi, profitand de pasul inapoi al Statelor Unite și aliaților sai, scrie AFP.

- Urmatorul summit in 'format Soci' (Rusia, Turcia, Iran, reprezentanti ai regimului de la Damasc si ai opozitiei siriene) cu privire la criza din Siria va avea loc la Istanbul, au anuntat joi surse prezidentiale de la Ankara, citate de Reuters si AFP, scrie agerpres.ro. Decizia a fost luata…

- Cei doi lideri, care au discutat telefonic, 'si-au exprimat multumirea fata de rezultatele Congresului dialogului national sirian', ce a avut loc marti la Soci, la initiativa Moscovei, Ankarei si Teheranului, conform unui comunicat. Ambii lideri au 'subliniat importanta punerii in aplicare…