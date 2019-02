Stiri pe aceeasi tema

- Germania va face tot posibilul in zilele urmatoare pentru a se asigura ca exista un acord pentru momentul in care Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana, a declarat joi ministrul de externe german Heiko...

- "Politica guvernului este aceea ca parasim Uniunea Europeana pe 29 martie. Dar UE va extinde articolul 50 numai daca in realitate este clar ca exista un plan care sa se indrepte catre convenirea unui acord'', a declarat May in parlamentul britanic, a doua zi dupa respingerea masiva de marti seara…

- Drepturile cetatenilor romani din Marea Britanie dupa Brexit, siguranta cetatenilor europeni si fenomenul migratiei temele intalnirilor bilaterale avute de ministrul Carmen Dan cu omologii din Bulgaria, Marea Britanie si Germania.Intalnirile au avut loc in marja Consiliului JAI, desfasurat la Bruxelles,…

- Drepturile cetațenilor romani din Marea Britanie dupa Brexit, siguranța cetațenilor europeni și fenomenul migrației au fost temele discuțiilor bilaterale avute de ministrul Carmen Dan cu omologii din Bulgaria, Marea Britanie și Germania. Intalnirile au avut loc in marja Consiliului JAI, desfașurat la…

- Curtea Europeana de Justitie (CEJ) se va pronunta pe 10 decembrie, la ora 8:00 GMT, daca Marea Britanie poate in mod unilateral sa se razgandeasca in privinta retragerii sale din blocul comunitar, a indicat joi CEJ, relateaza agentia Reuters. Decizia, emisa cu o urgenta neobisnuita, va…

- "Este o zi trista. Sa vedem ca o tara ca Marea Britanie - si as face aceeasi remarca in legatura cu toate celelalte - paraseste UE nu este un moment de jubilare, nici de celebrare. Este un moment trist si este o tragedie", a spus Jean Claude Junker, potrivit Agerpres.Juncker a afirmat ca…

- Germania spera ca Marea Britanie va iesi din Uniunea Europeana intr-un mod ordonat, insa Berlinul este pregatit inclusiv de posibilitatea ca Londra sa paraseasca Blocul comunitar fara sa ajunga la un acord cu UE, a declarat Olaf Scholz, ministrul german de Finante, potrivit agentiei Reuters.