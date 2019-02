Stiri pe aceeasi tema

- A-69-a editie a Festivalului de Film de la Berlin debuteaza joi. Romania este prezenta la eveniment cu un singur lungmetraj, semnat de regizorul Marius Olteanu si inclus in sectiunea necompetitionala Forum.

