- Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii, Simona Marcu, va solicita Inspectiei Judiciare sa efectueze verificari cu privire la afirmatiile procurorului Mihaiela Moraru Iorga si ale fostului deputat Vlad Cosma. „Ca urmare a informatiilor lansate in spatiul public la data de 11 februarie, prin…

- In 2017, Romania a exportat in SUA bunuri in valoare de 2,201 miliarde de dolari si a importat de 948,1 milioane de dolari. "Cresterea record a nivelului schimburilor comerciale dintre Romania si Statele Unite ale Americii arata consolidarea dimensiunii economice a parteneriatului strategic…

- Stefan Floroaica, concurentul dinA Razboinicilor de la “Exatlon”,A este unul dintre cei mai experimentati competitori din cadrul reality-ului, doborand editie de editie, record dupa record. Puncte pretioase a adunat atletul in competitia sportiva televizata, in duelurile cu adversarii sai, atat la…

- A patra ediție a Love Story Festival incepe in Brasov in aceasta seara si se va incheia in 14 februarie. Pe parcursul saptamanii de festival, cinefilii vor avea ocazia sa vada filme clasice, de colectie, dar si filme noi, aparute recent sau difuzate chiar in premiera. Peliculele vor rula la Cinemateca…

- Festivalul International de Film de la Berlin da startul pe 15 februarie uneia dintre cele mai importante competiții de productii de film din intreaga lume. In ultimii anii, filmul romanesc s-a aflat la loc de cinste in cadrul unuia dintre cele mai importante festivaluri de film din lume, Institutul…

- Numeroase productii romanesti au fost selectate in aproape toate sectiunile importante ale celei de a 68-a editii a Festivalului International de Film de la Berlin, regizorul Calin Peter Netzer fiind ales membru al juriului care va desemna castigatorul premiului pentru cel mai bun film de debut. Romania…

- Aproape șase milioane este numarul mașinilor inmatriculate in Romania. Dintre acestea, peste jumatate de milion au fost inmatriculate anul trecut. Doua treimi dintre masinile din tara noastra sunt mai vechi de zece ani. VEZI: ANAF vinde zeci de mașini, cu prețuri pentru toate buzunarele. Lista autoturismelor…

- Ultimul razboi din interiorul PSD, care s-a soldat cu demisia premierului Mihai Tudose i-a intarit poziția lui Liviu Dragnea in interiorul partidului. Inaintea Comitetului Executiv, in tabara lui Mihai Tudose au jucat o serie de lideri importanți ai PSD, iar acum aceștia au intrat pe lista neagra…

- Poiana Brasov este una dintre cele mai solicitate statiuni montane din Romania, ca urmare a investitiilor uriase care s-au facut in ultimii ani. Infrastructura hoteliera, domeniul schiabil foarte bine administrat, dar si noul centru de agrement si divertisment atrag din ce in ce mai multi turisti…

- Simona cade pe locul 2 WTA. Halep a luptat intr-un picior, dupa ce a adunat toate problemele: coapsa, glenza si respiratia Momente ingrijoratoare la Australian Open! Simona Halep a cerut interventia medicului si a fizioterapeutului in al doilea set al finalei cu Caroline Wozniacki, dupa ce a acuzat…

- Florin Citu, senator PNL, spune ca exista o lista foarte lunga deja de lucruri pe care PNL trebuie sa le repare in primele zile de guvernare: TVA defalcat, supraacciza la combustibil sau impozitarea contractelor part-time cu contributii echivalente unui contract full-time. "Lista aceasta devine…

- Autoritatea Nationala pentru Comunicatii (ANCOM) anunta, intr-un comunicat transmis joi, ca a identificat zonele din mediul rural neacoperite de retele de generatie viitoare pentru posibile masuri de interventie publica din partea Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale. ANCOM a publicat…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, in colaborare cu Ambasada Republicii Turcia in Romania, organizeaza in perioada 6 – 9 februarie , la Istanbul (Turcia), o misiune economica de vizitare a ISK Sodex 2018. Evenimentul este un targ internațional pentru sisteme de racire, incalzire,…

- Romania si Italia au „o relatie economica excelenta, cladita pe doua decenii de parteneriat strategic, ilustrata de frecventa dialogului bilateral sectorial“, au fost de acord cei doi ministri la Bucuresti.

- In anul 2017, Romania a avut cea mai mare crestere economica din Uniunea Europana, de peste 7%, iar in acest context, un aport semnificativ la cresterea economica o are cresterea schimburilor bilaterale, a declarat miercuri, in sedinta de Guvern, Ilan Laufer, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert…

- In zilele de 14 si 15 ianuarie 2018, Consiliul Judetean Suceava, Centrul Cultural Bucovina si Societatea Scriitorilor Bucovineni, in colaborare cu Uniunea Scriitorilor din Romania, Teatrul Municipal „Matei Visniec" Suceava, Inspectoratul Scolar Judetean Suceava, Colegiul Tehnic ...

- Peste 20 de filme concureaza pentru "Oscarul" romanesc. De la "Ana, mon amour" la "Planeta Petrila" Peste 20 de filme documentare și de ficțiune lansate in cinema in 2017 sunt eligibile pentru a fi jurizate si nominalizate la Premiile Gopo 2018. Gala de premiere va avea loc in martie 2018, la București.…

- Fostul prim-ministru Victor Ponta a primit astazi cetațenia Republicii Serbia, informeaza „Blic”, una dintre cele mai citite publicații din țara vecina, deținuta de grupul Ringier, care deține și ziarul „Libertatea” din Romania.Ponta va avea un pașaport sarb, au confirmat pentru „Blic” surse…

- Compania aeriana low-cost Wizz Air a transportat in anul 2017 un numar record de 28 de milioane pasageri, o crestere de 24% fata de 2016, numai din Romania compania transportand 6,8 milioane de pasageri.

- Iata ca au fost facute publice și nominalizari la BAFTA din 2018 și, fara sa ne surprinda, filmul „The Shape of Water“ este printre favoritele la ravnitele premii, cu nici mai mult, nici mai puțin de 11 nominalizari la cele mai populare categorii. De altfel, filmul regizat de Guillermo del Toro și…

- Festivalul de Literatura „,Mihai Eminescu“, aflat la cea de-a XXVIII-a editie, se va desfasura in perioada 10-15 ianuarie 2018, in municipiul Drobeta Turnu Severin. Evenimentele vor avea loc atat la Palatul Culturii „,Teodor Cotescu“, din Drobeta Turnu Severin, cat si ...

- Milioane de telespectatori au ales, in noaptea dintre ani, sa urmareasca Romania TV. De la ora 18.00 si pana dupa miezul noptii, Romania TV s-a aflat in top. Telespectatorii au urmarit melodiile celor mai indragiti cantareti, dar si duete inedite cu politicieni, ministri, jurnalisti, analisti,…

- Iarna revine cu forțe noi, astfel incat in Harghita s-au inregitrat temperaturi de -13 grade Celsius. De asemenea, la Miercurea Ciuc, termometrele au indicat minus 10 grade toata noaptea, iar dimineața , dupa rasaritul soarelui, a fost și mai frig, potrivit stiri.tv.ro. In schimb, in piața…

- România, Ungaria, Polonia, Bulgaria sunt câteva dintre țarile estice, enumerate într-un editorial al Financial Times, în care independența justiției este pusa în pericol. "Daca acest conflict nu va fi rezolvat cât mai curând, s-ar putea ca cea…

- Cei mai buni sportivi ai anului 2017 vor fi premiati de Gazeta Sporturilor intr-o editie speciala, miercuri! Vor fi 23 pagini-eveniment, dedicate celor mai buni din Romania!Cea mai prestigioasa ancheta din sportul romanesc si-a aflat castigatorii, iar Gazeta Sporturilor produce o EDITIE DE COLECTIE,…

- Devenita o traditie in fotbalul juvenil din Romania, Cupa Mos Craciun v-a stabili in acest an un numar record de participanti, nu mai putin de 1000 de copii de la 80 de cluburi din tara anuntandu-si prezenta la editia cu numarul XI. Din aceste motive, organizatorii turneului au decis ca aceasta ...

- Romania a obtinut anul acesta o productie record de 14,5 mil. tone de porumb, o recolta care a plasat Romania pe locul intai in topul celor mai mari producatori de porumb din UE, potrivit datelor Eurostat, arata Ziarul Financiar.

- Proteste fata de modificarile aduse legilor Justitiei. La Cluj oamenii s-au adunat in fața sediului PSD Sute de protestatari manifesteaza in fata Palatului Parlamentului, fata de modificarile aduse legilor justitiei, la manifestatie participand si parlamentari USR. La Cluj, protestatarii s-au…

- S-au incheiat inscrierile pentru Cupa Moș Craciun la fotbal pentru copii, competiție de tradiție ajunsa la cea de-a XI-a editie. La fiecare final de an micii fotbaliști din Romania și nu numai, abia așteapta sa vina la Suceava. Datorita interesului crescut al participanților, care s-a transformat intr-un…

- Revenit printre titulari la Sparta Praga, Bogdan Vatajelu a avut parte de o surpriza la partida caștigata de echipa sa pe teren propriu cu Mlada Boleslav, scor 3-0. La meciul de la Praga a asistat și Adrian Mihalcea, secundul lui Cosmin Contra la echipa naționala. ...

- La Casa Tineretului din Campina a avut loc, vineri seara, un eveniment devenit tradițional pentru finalul de an. Este vorba despre Balul Halatelor Albe organizat de Fundația Medis. Balul a fost precedat de un simpozion avand ca tema refluxul gastroesofagian, acțiune la care parteneri ai Fundației Medis…

- Andra a facut marturisiri in cadrul uni interviu pentru un post de televiziune. Andra, care a avut o intreaga echipa de stiliști care au pregatit-o pentru Gala Elle 2017 , este una dintre cele mai apreciate și mai indragite artiste de pe scena muzicala din Romania. In ceea ce privește viața personala,…

- STIRIPESURSE.RO va prezinta proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in ședința din 6 decembrie 2017I. PROIECTE DE LEGI 1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul gestionarii financiare a fondurilor europene2.…

- Clubul Sportiv al Jurnalistilor din Romania organizeaza, la aceasta ora, a 19-a editie a Galei Fotbalului Romanesc. Evenimentul are loc la Soiree Exclusive Venue din Pipera, in cadrul Bucharest Fashion Week (1-5 decembrie).Clubul Sportiv al Jurnalistilor din Romania organizeaza, la aceasta ora, a 19-a…

- Colectivul de dans „Copilarie-Dance” a revenit acasa cu marele trofeu, dar și cu doua locuri intii ocupate la un concurs-festival de muzica, teatru și dans desfașurat la Iași, Romania, noteaza NOI.md. Festivalul-concurs s-a desfașurat la Ateneul din Iași pe 2 decembrie, la el participind sute de copii.…

- 20 jucatoare straine care evolueaza in prima liga din Romania fac parte din loturile reprezentativelor lor pentru CM din Germania. Campionatul Mondial din Germania reprezinta un mare interes in Romania și sub alt aspect. Sunt foarte multe jucatoare care evolueaza in țara noastra care vor fi prezente…

- Guvernul a inclus pe lista substanțelor stupefiante și psihotrope, cu efect psihoactiv, interzise in Romania, 14 noi substanțe (in conformitate cu cerințele/recomandarile Organismului Internațional pentru Controlul Stupefiantelor al Organizației Națiunilor Unite). Read More...

- Guvernul a inclus pe lista substantelor stupefiante si psihotrope, cu efect psihoactiv, interzise in Romania, 14 noi substante in conformitate cu cerintele recomandarile Organismului International pentru Controlul Stupefiantelor al Organizatiei Natiunilor Unite , informeaza Guvernul Romaniei. Masura…

- Pe internet a aparut lista dispozitivelor Samsung care vor primi actualizarea Android Oreo. Marea surpriza o reprezinta modelele din seria Galaxy S6, lansate la inceputul lui 2015. Toate cele trei modele – S6, S6 edge si S6 edge+ - sunt pe lista. Printre dispozitivele populare in Romania care vor fi…

- In seara protestelor, Romania TV a fost postul de știri cu cele mai mari audiențe, deși a fost televiziunea care a acordat cel mai putin spatiu de emisie mișcarilor de strada. Antena 3, care a relatat mai mult despre proteste, a avut cifre aproape la jumatate fața de Romania TV, la nivel național,…

- Potrivit unui comunicat al Eurostat din 17 noiembrie 2017, Romania figureaza pe luna septembrie a anului curent in fruntea statelor care au inregistrat cele mai mari scaderi ale volumului productiei fata de luna precedenta in sectorul constructiilor (-4,6% la noi, fata de -3,8% Ungaria si -2,4% Slovacia,…

- Prime Minister Mihai Tudose maintains that next year Romania could record an economic growth of over 6 percent, considering that the current year will close with the same percentage. "I believe next year, if we are to close this year with an economic growth of , I hope, six [percent], around…

- Carles Puigdemont, premierul demis al Cataloniei, si alti membri ai Guvernului de la Barcelona, dizolvat de Madrid, au fost audiati vineri intr-o instanta belgiana. Carles Puigdemont si alti lideri catalani sunt acuzati in Spania de rebeliune si tendinte separatiste. Spania si procurorii…

- Clubul Sportiv al Jurnalistilor din Romania va organiza, luni, 4 decembrie, de la ora 20:00, a 19-a editie a Galei Fotbalului Romanesc. Evenimentul va avea loc la Soiree Exclusive Venue din Pipera, in cadrul Bucharest Fashion Week (1-5 decembrie).

- Florin Andone, Constantin Budescu și Ciprian Tatarușanu sunt cei trei jucatori nominalizați la titlul de cel mai bun fotbalist al anului 2017 in cadrul Galei Fotbalului Romanesc, organizata pe 4 decembrie, de Clubul Sportiv al Jurnaliștilor din Romania, potrivit unui comunicat remis AGERPRES. …

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera botosanenilor in cautarea unui job in strainatate, prin intermediul retelei EURES Romania, 1.937 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: