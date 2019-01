Stiri pe aceeasi tema

- Tehnocrat si discret, "Dick Cheney nu era genul de tip despre care as fi dorit sa fac un film", asigurase Adam McKay, regizor si scenarist al lungmetrajului 'Vice', un 'biopic' consacrat puternicului si controversatului vicepresedinte al lui George W. Bush, relateaza AFP. …

- Drama muzicala ''A Star Is Born" se afla in competitie stransa cu filmul biografic ''Vice", comedia istorica "The Favourite" si drama itineranta "Green Book" la cea de-a 76-a editie a Globurilor de Aur, noteaza vineri AFP, potrivit Agerpres. Chiar daca pelicula ''Vice'', un film biografic in…

- Noua filme selectate in sectiunile de competitie si „special” a celei de-a 69-a editii a Festivalului International de Film de la Berlin au fost anuntate. Pe langa filmul care va fi proiectat in deschiderea festivalului, „The Kindness of Strangers”, in regia lui Losne Scherfig, sase productii si co-productii…

- Pelicula “VICE”, semnata de Adam McKay a primit cele mai multe nominalizari de anul acesta la Premiile Globul de Aur, nu mai puțin de șase. Filmul are la baza drama fostului președinte american Dick Cheney și are in distribuție nume precum Christian Bale, Sam Rockwell și Amy Adams

- Filmul „Vice” al lui Adam McKay, o drama despre fostul vicepresedinte Dick Cheney, cu Christian Bale, Sam Rockwell, Steve Carell si Amy Adams in distributie, a primit cele mai multe nominalizari la cea de-a 76-a editie a galei Globurilor de Aur, informeaza News.ro.La gala din 2019 va fi acordat…

- Filmul ''Imi este indiferent daca in istorie vom intra ca barbari'' (2018) al regizorului roman Radu Jude va avea patru proiectii in cadrul festivalului de film Cinemania, care se desfasoara la Sofia pana pe 30 noiembrie. La una dintre aceste proiectii, cea din 29 noiembrie, va fi…

- In cartile lui Child, Jack Reacher este descris avand inaltimea de 1,95 m, cu palme de dimensiunea unor farfurii. Iar „Tom Cruise, cu tot talentul sau, nu avea acest fizic", pentru ca masoara doar 1,70 m. Lee Child recunoaște ca a lucrat mult timp cu Cruise, dar accepta acum ca nu era o prezența…