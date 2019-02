Stiri pe aceeasi tema

- Lungmetrajul "Monstri.", in regia lui Marius Olteanu, a castigat la cea de-a 69-a editie a Festivalului International de Film de la Berlin premiul oferit de cititorii Tagesspiegel (Tagesspiegel Readers' Jury Award), informeaza site-ul festivalului. "Monstri.", lungmetrajul de debut…

- „The Kindness of Strangers", de Lone Scherfig, un lungmetraj aparent apolitic, care exploreaza temele nedreptatii si inechitatii, a deschis cea de-a 69-a editie a Festivalului de Film de la Berlin, potrivit Reuters

- Festivalul de Film de la Berlin a inceput, joi, cu premiera peliculei „The Kindness of Strangers”. Zeci de vedete și-au facut apariția pe covorul roșu, impresionand cu ținutele lor spectaculoase. Andie MacDowell, Emilia Schuele, Juliette Binoche și Zoe Kazan sunt doar cateva starurile care au furat…

- Competitia oficiala cuprinde 23 de titluri, dintre care 17 vor concura pentru trofeul suprem al Berlinalei - Ursul de Aur. Sapte dintre cele 17 filme din Competitie au fost regizate de femei, inclusiv pelicula "The Kindness of Strangers", de Lone Scherfig, care va deschide festivalul pe…

- Cea de-a 69-a editie a Festivalului International de Film de la Berlin va debuta joi cu o selectie eclectica, in cadrul careia se regasesc productii cinematografice regizate de cineasti de marca, precum Fatih Akin, Francois Ozon, Agnes Varda, Agnieszka Holland si Andre Techine, potrivit site-ului…

- Lungmetrajul "Light of My Life", regizat de Casey Affleck, in care rolurile principale sunt interpretate de Casey Affleck, Elisabeth Moss si Anna Pniowsky, va avea premiera mondiala la editia din acest an a Festivalului International de Film de la Berlin, in sectiunea Panorama, a relatat site-ul deadline.com.…

- ''Museo'', cu actorul mexican Gael Garcia Bernal in rolul principal si primul film in spaniola produs de Youtube, va fi disponibil in versiune Premium pe platforma de internet incepand din 19 decembrie, informeaza compania citata vineri de EFE. Filmul, in regia mexicanului Alonso Ruizpalacios,…