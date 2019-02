Stiri pe aceeasi tema

- Lungmetrajul "Synonymes" ("Synonyms"), in regia lui Nadav Lapid, despre un tanar israelian care incearca sa isi ascunda originile dupa ce se muta la Paris, a castigat sambata seara mult-ravnitul Urs de Aur pentru cel mai bun film la cea de-a 69-a editie a Festivalului International de Film de la…

- "Synonymes", regizat de Nadav Lapid si produs de Said Ben Said si Michel Merkt, a castigat, sambata seara, trofeul Ursul de Aur al celei de-a 69-a editii a Festivalului de Film de la Berlin.

- "Blue Boy", produs de argentinianul Manuel Abramovich, cu romanii Catalin Cristutiu, in calitate de editor de film, si Bogdan Georgescu, in calitate de producator creativ, a fost recompensat sambata seara cu Ursul de Argint pentru cel mai bun scurtmetraj la cea de-a 69-a editie a Berlinalei, informeaza…

- Lungmetrajul "Synonymes", al regizorului israelian Nadav Lapid, despre un tanar fost soldat israelian care fuge la Paris, a castigat sambata Ursul de Aur, fiind desemnat cel mai bun film din competitia oficiala a celei de-a 69-a editii a Festivalului International de Film de la Berlin. …

- Lungmetrajul "Monstri.", in regia lui Marius Olteanu, a castigat la cea de-a 69-a editie a Festivalului International de Film de la Berlin premiul oferit de cititorii Tagesspiegel (Tagesspiegel Readers' Jury Award), informeaza site-ul festivalului. "Monstri.", lungmetrajul de debut…

- Lungmetrajul "Touch Me Not", premiat cu Ursul de Aur la Festivalul de la Berlin 2018, urmeaza sa fie lansat in Romania pe 15 martie, in cadrul Festivalului International de Drepturile Omului One World. Proiectia va fi insotita de seria de dezbateri...

- ''Museo'', cu actorul mexican Gael Garcia Bernal in rolul principal si primul film in spaniola produs de Youtube, va fi disponibil in versiune Premium pe platforma de internet incepand din 19 decembrie, informeaza compania citata vineri de EFE. Filmul, in regia mexicanului Alonso Ruizpalacios,…