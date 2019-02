Stiri pe aceeasi tema

- Filmul austriac „Die Kinder der Toten“, regizat de Kelly Copper si Pavol Liska a castigat premiul FIPRESCI, decernat de Federatia Internationala a Criticilor de Film, in cadrul sectiunii Forum a celei de-a 69 editii a Festivalului International de Film de la Berlin.

- Filmul austriac „Die Kinder der Toten“, regizat de Kelly Copper si Pavol Liska a castigat premiul FIPRESCI in cadrul sectiunii Forum a celei de-a 69 editii a Festivalului International de Film de la Berlin.

- Regizorul Marius Olteanu vorbeste, intr-un interviu pentru „Weekend Adevarul”, despre debutul sau in lungmetraj, „Monstri.”, singurul film romanesc prezent in editia din acest an a Berlinalei, in sectiunea Forum, un film „care nu afirma, pune intrebari”. Filmul lui Olteanu a fost, de asemenea, nominalizat…

- Filmul „Monstri.”, in regia lui Marius Olteanu, a fost nominalizat pentru Cel mai bun debut, la cea dea 69-a editie a Festivalului International de Film de la Berlin (7-17 februarie). „Monstri.”, singurul lungmetraj romanesc selectat la aceasta editie a Berlinalei, intra in competitia GWFF pentru Cel…

- Lungmetrajul "Light of My Life", regizat de Casey Affleck, in care rolurile principale sunt interpretate de Casey Affleck, Elisabeth Moss si Anna Pniowsky, va avea premiera mondiala la editia din acest an a Festivalului International de Film de la Berlin, in sectiunea Panorama, a relatat site-ul deadline.com.…

- Filmul ''Monstri.'', debutul in lungmetraj al regizorului Marius Olteanu, a fost selectat in cadrul sectiunii Forum a celei de-a 69-a editii a Festivalului International de Film de la Berlin 2019, care va avea loc...

- Lungmetrajul de debut "Monstri.", regizat de Marius Olteanu, a fost selectat in sectiunea necompetitionala Forum, dedicata peliculelor experimentale, a Festivalului de la Berlin. Evenimentul are loc anul acesta in perioada 7 - 17 februarie.

- „Monstri.”, primul lungmetraj al regizorului Marius Olteanu, va avea premiera mondiala in cadrul sectiunii Forum a Festivalului de Film de la Berlin, care are loc in perioada 7-17 februarie 2019.