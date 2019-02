Stiri pe aceeasi tema

- Filmul „Monstri.”, in regia lui Marius Olteanu, a fost nominalizat pentru Cel mai bun debut, la cea dea 69-a editie a Festivalului International de Film de la Berlin (7-17 februarie). „Monstri.”, singurul lungmetraj romanesc selectat la aceasta editie a Berlinalei, intra in competitia GWFF pentru Cel…

- Lungmetrajul "Light of My Life", regizat de Casey Affleck, in care rolurile principale sunt interpretate de Casey Affleck, Elisabeth Moss si Anna Pniowsky, va avea premiera mondiala la editia din acest an a Festivalului International de Film de la Berlin, in sectiunea Panorama, a relatat site-ul deadline.com.…

- Programul competitiei oficiale a celei de-a 69-a editii a Festivalului de la Berlin a fost publicat, iar 17 filme in regia unor personalitati precum Fatih Akin, Francois Ozon, Isabel Coixet si Zhang Yimou, concureaza pentru un premiu Ursul de...

- Cinci titluri noi, inclusiv cele mai recente lungmetraje regizate de Zhang Yimou si Andre Techine, s-au alaturat joi selectiei oficiale a Festivalului International de Film de la Berlin 2019. Filmul "Vice", de Adam McKay, a fost la randul sau inclus in selectia oficiala, insa va fi proiectat in afara…

- Cinci titluri noi, inclusiv cele mai recente lungmetraje regizate de Zhang Yimou si Andre Techine, s-au alaturat joi selectiei oficiale a Festivalului International de Film de la Berlin 2019. Filmul ''Vice'', de Adam McKay, a fost la randul sau inclus in selectia oficiala, insa va fi…

- ''Museo'', cu actorul mexican Gael Garcia Bernal in rolul principal si primul film in spaniola produs de Youtube, va fi disponibil in versiune Premium pe platforma de internet incepand din 19 decembrie, informeaza compania citata vineri de EFE. Filmul, in regia mexicanului Alonso Ruizpalacios,…

- Cele mai recente filme semnate de regizorii germani Fatih Akin si Angela Schanelec precum si de cineastul francez Francois Ozon au fost selectate in competitia pentru Ursul de Aur 2019, cea mai importanta recompensa acordata in cadrul Festivalului de Film de la Berlin, au anuntat joi organizatorii,…

- Noua filme selectate in sectiunile de competitie si „special” a celei de-a 69-a editii a Festivalului International de Film de la Berlin au fost anuntate. Pe langa filmul care va fi proiectat in deschiderea festivalului, „The Kindness of Strangers”, in regia lui Losne Scherfig, sase productii si co-productii…