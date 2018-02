Stiri pe aceeasi tema

- Gala de decernare a premiilor celei de-a 68-a editii a Berlinalei a adus sambata seara in prim plan femeile odata cu acordarea celei mai importante distinctii a festivalului, "Ursul de Aur", peliculei "Nu ma atinge-ma"/ "Touch me not", semnat de regizoarea romanca Adina Pintilie, dupa o editie marcata…

- Pelicula "Touch me not" ("Nu ma atinge-ma") de regizoarea Adina Pintilie a fost distinsa cu premiul pentru cel mai bun lungmetraj de debut - GWFF Best First Feature Award- la Festivalul Internațional de Film de la Berlin.

- Cantaretul britanic Ed Sheeran a dezvaluit vineri ca cea mai grea parte atunci cand compune muzica sunt versurile care nu au fost scrise inainte, declaratie cu prilejul premierei unui documentar prezentat la Festivalul International de Film de la Berlin, informeaza NEWS.RO citand Reuters.Citeste…

- Cantaretul britanic Ed Sheeran a spus vineri, cu prilejul premierei unui documentar despre procesul sau creativ in cadrul Berlinalei, ca cel mai greu lucru, atunci cand compune muzica, este sa se gandeasca la versuri care nu au mai fost scrise inainte, relateaza Reuters. Filmul, intitulat…

- Filmul Adinei Pintilie (38 de ani), „Nu ma atinge-ma”, a fost selectat in cadrul Festivalului de Film de la Berlin, marcand o premiera: este prima regizoare de film din Romania care participa in competitia oficiala a festivalului, ajuns la cea de-a 68-a editie. Intr-un interviu pentru „Weekend Adevarul”,…

- Exploatare comerciala a unei tragedii inca foarte sensibile sau o reamintire binevenita a faptului ca demonul este inca viu? Prima adaptare pentru marele ecran a dramei de pe insula Utoya ii divizeaza pe supravietuitorii acestui masacru din Norvegia anului 2011, in care au murit zeci de adolescenti,…

- Starul hollywoodian Joaquin Phoenix a marturisit marti, la Berlin, ca de obicei "detesta" festivalurile de film, dar a precizat ca nu este si cazul Berlinalei, relateaza DPA. Pentru fanii filmelor, festivalurile par niste prilejuri pline de stralucire de intalnire cu celebritati de prima…

- Deja adusa de mai multe ori pe ecrane, Operatiunea Entebbe (sau raidul de la Entebbe) din 1976, pentru salvarea pasagerilor unui zbor luati ostatici, este subiectul unui nou film al brazilianului Jose Padilha ("Narcos"), care se abate de la versiunea militara oficiala, pentru a oferi mai multe puncte…

- Foarte asteptat, filmul in competitia pentru Ursul de Aur, a fost prezentat dupa unul dintre cele mai tragice masacre din istoria moderna americana in care 17 persoane au murit intr-un liceu in Florida. Constient ca redeschide rani in tara sa, regizorul Erik Poppe a justificat demersul sau in fata…

- Cineastul Idrissa Ouedraogo, recompensat cu trofee la festivalurile de la Cannes si Berlin, a murit la varsta de 64 de ani. Nascut pe 21 ianuarie 1954, in Burkina Faso, scenaristul si regizorul Idrissa Ouedraogo a devenit cunoscut pentru lungmetraje ca „Yaaba” (1989), „The Law/ Tilai” (1990) si „Samba…

- Actorul american Robert Pattinson joaca intr-o comedie despre un tanar care-si cauta dragostea vietii in vestul salbatic american, care va avea proiectia vineri seara la Festivalul de Film de la Berlin, potrivit DPA. Din distributia peliculei "Damsel", a fratilor americani David si Nathan…

- Joi s-a dat startul celei de-a 68-a ediție a Festivalului de film de la Berlin, unul dintre cele mai așteptate evenimentele de premiere ale anului. Romania este reprezentata la aproape toate categoriile de la Berlinala, ba mai mult, Regizorul Calin Peter Netzer, care a caștigat Ursul de Aur in 2013…

- Pelicula ''Isle of Dogs'', semnata de regizorul american Wes Anderson, o animatie inedita despre un oras din Japonia care isi deporteaza cainii la groapa de gunoi de pe o insula in timpul unei epidemii de gripa canina, a fost proiectata joi in deschidea Festivalului International de…

- A început Festivalul de Film de la Berlin. Iar România are participanți la aproape toate secțiunile importante ale festivalului, considerat una dintre cele mai importante evenimente cinematografice din lume.

- Festivalul International de Film de la Berlin da startul pe 15 februarie uneia dintre cele mai importante competiții de productii de film din intreaga lume. In ultimii anii, filmul romanesc s-a aflat la loc de cinste in cadrul unuia dintre cele mai importante festivaluri de film din lume, Institutul…

- O refugiata siriana va gati retete culinare din Damasc si Alep pentru VIP-urile care vor participa la deschiderea Festivalului international de film de la Berlin de luna viitoare, relateaza Reuters. Alegerea lui Malakeh Jazmati reflecta misiunea festivalului, care a fost fondat in 1951…

- Pelicula ''Lemonade'', debutul in lungmetraj al regizoarei Ioana Uricaru, produsa de Cristian Mungiu, a fost selectata in sectiunea Panorama a Festivalului International de Film de la Berlin, care are loc in perioada 15-25 februarie, s-a anuntat joi pe site-ul festivalului. ''Lemonade'' spune povestea…

- Filmul de animație a lui Wes Anderson "Isle of Dogs" va fi prezentat la 15 februarie in deschiderea celei de a 68-a ediții a Festivalului internațional de film de la Berlin de anul viitor, informeaza luni site-ul berlinale.de, consultat de Agerpres. Sursa foto: berlinale.de …