Berlin - Grădina zoologică Tierpark anunţă naşterea unui urs polar (VIDEO) Tonja, femela de urs polar gazduita de gradina zoologica Tierpark din estul Berlinului, a dat nastere celui de-al treilea pui, dupa ce primii doi pui au murit la nici un an de la nastere, informeaza DPA, citand responsabili ai gradinii zoologice. Puiul, al carui sex nu a fost inca determinat, s-a nascut in primele ore ale zilei sambata, iar ingrijitorul Tonjei, Florian Sicks, a putut asista la eveniment prin intermediul unei camere montate in cusca. "Intentionam sa ii lasam in pace moment", a declarat Sicks, adaugand ca probabil primul contact cu puiul va avea loc peste opt saptamani, atunci… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

