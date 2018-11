Stiri pe aceeasi tema

- Tucudean a reusit un hat-trick in victoria campioanei CFR Cluj de pe teren propriu, impotriva celor de la FC Voluntari, scor 5-0. Internationalul roman a inscris primele trei goluri ale partidei, dar a fost schimbat in minutul 77 cu Alex Ionita.

- CFR Cluj a demolat-o pe FC Voluntari, scor 5-0, intr-un meci in care George Țucudean a marcat de 3 ori. Scorul putea fi și mai mare, insa ardelenii au avut un gol anulat eronat. Omrani a punctat la 1-0 in prelungirile primei reprize, insa George Gaman a anulat aiurea fanionul și a anulat reușita atacantului…

- CFR Cluj a invins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 5-0 (1-0), echipa FC Voluntari, in etapa a XVII-a a Ligii I. Atacantul George Tucudean a marcat in minutele 26, 56 si 62. Manea a inscris golul al patrulea, in minutul 84, iar Valentin Costache si-a trecut in palmares prima sa reusita pentru…

- CFR Cluj s-a impus categoric in fața celor de la FC Voluntari, scor 5-0. George Țucudean a marcat 3 goluri și a devenit golgeterul actualei ediții de Liga 1. "Mereu am fost mulțumit dupa victorii. Important este ca am caștigat, nu ca am marcat eu. Daca luam gol la prima faza, era urat. Ne faceam singuri…

- CFR CLUJ - VOLUNTARI LIVE VIDEO ONLINE STREAMING. Liderul campionatului, CFR Cluj, primeste vizita ultimei clasate, FC Voluntari, vineri, la 20:00, in etapa a 17-a a Ligii 1. Meciul va fi transmis in direct la DIGI sPORT 1, LOOK pLUS, Telekom Sport 1, iar cele mai importante faze se vor regasi,…

- Antrenorul echipei de fotbal FC Voluntari, Cristiano Bergodi, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca meciul de vineri, cu campioana CFR Cluj, va fi unul greu, dar spera la o surpriza din partea jucatorilor sai. ''E un meci greu. Jucam cu echipa care e pe primul loc…

- FC Voluntari a anuntat, joi, pe site-ul oficial, ca noul antrenor al echipei din Liga I este italianul Cristiano Bergodi, informeaza News.ro.Bergodi a semnat un contract valabil pana la finalul acestui sezon. Cristiano Bergodi a pregatit ultima data formatia Modena, in 2016.In…

- Costel Enache a fost foarte suparat dupa infrangerea echipei sale cu CFR Cluj, scor 1-5. Tehnicianul recunoaște ca ia in calcul o posibila demisie și anunța posibila revenire a lui Cornel Șfaițer la club. "Obiectivul nostru e de a fi utili la locul de munca in jobul nostru. Cat timp ma simt util in…