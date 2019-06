Berea dintr-un TIR, răsturnată pe șosea. Trafic blocat pe DN14 - VIDEO Traficul rutier a fost blocat pe Drumul Național 14, in județul Sibiu din cauza unui accident. Conform reprezentanților Inspectoratului Județean de Poliție Sibiu, prelata semiremorcii unui TIR s-a rupt, iar berea transportata de acesta a cazut pe partea carosabila. In urma incidentului traficul rutier a fost blocat complet, iar drumarii au intervenit imediat pentru eliberarea carosabilului. Din fericire nu au existat victime, dar pagubele sunt insemnate. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

