Giang Cafe, situata in centrul vechi al capitalei vietnameze, are in meniu bere rece ca gheata, servita cu galbenus cremos, batut cu zahar si putin unt, relateaza duminica AFP. ''Am preparat aceasta bere doar pentru mine... Insa, pentru ca mi s-a parut buna, am decis sa vad daca si altii sunt de aceeasi parere'', a explicat Nguyen Chi Hoa, proprietarul cafenelei care a popularizat reteta in ultimii ani.



''Este speciala, are gust de desert si de bere in acelasi timp", a marturisit ST Lim din Malaezia, care a descoperit cafeneaua din Hanoi. In crearea acestei retete, Nguyen Chi Hoa…