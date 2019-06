Berea artizanala pentru nostalgicii dupa gustul si imaginile copilariei: sapte etichete care te teleporteaza in trecut!

Stiri pe aceeasi tema

- Opt ore de distracție pentru cei mici și acces gratuit pe 1 iunie 2019 la Gradina Zoologica Brașov Și anul acesta, Gradina Zoologica Brașov ii invita pe cei mici sa aiba parte de multa veselie cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului. Ziua Internationala a Copilului inseamna multe…

- Foarte multi copii din Romania sunt ramași in grija bunicilor sau a altor membri ai familiei, in timp ce parinții lor sunt plecați la munca in strainatate. Ca urmare, cei mici ajung sa se confrunte cu stresul și anxietatea, de la varste foarte fragede, iar adulții ajung sa aiba stari depresive, din…

- Nicolae Guța "Magnificul" pare a fi noua achiziție de campanie a social-democraților, acesta lansand o manea prin care indeamna romanii sa voteze Liviu Dragnea și PSD. Maneaua a fost realizata la comanda PSD, potrivit anunțului de pe youtube.

- Un copil de cinci ani din Craiova a fost filmat in timp ce conducea un autoturism de lux, singur in masina, intr-un refugiu de pe centura de sud a orașului. Imaginile au fost postate pe Facebook chiar de familia copilului și preluate, apoi, de internauți, transmite corespondentul MEDIAFAX.Filmul…

- Orice parinte isi doreste sa-i ofere copilului sau tot ce e mai bun. Insa, de multe ori, sabloanele exterioare si asa zisele retete de parenting ne indeparteaza de nevoile reale ale micutului nostru. E surprinzator cu cat de putin se poate multumi un copil, din perspectiva materiala, daca are parte…

- Colegiul Medicilor - Nicio contestație in cazul copilului mort la SANADOR Colegiul Medicilor din România nu a primit înca nicio contestație în cazul copilului de 1 an și 10 luni, mort în urma unei operații de hernie inghinala efectuata la Spitalul privat SANADOR, din…