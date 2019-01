Stiri pe aceeasi tema

- Calin Ignat, un fost fotbalist din Targu Mures, in varsta de 35 de ani, a dezvoltat o afacere inedita. Tanarul produce bere artizanala, pe care a "botezat-o" cu numele cainelui sau, rasa Golden Retriever. Motivul? Patrupedul a fost tot timpul langa el, cat a experimentat ideea, iar brevetul de productie…

- In aceste zile de decembrie va avea loc un bazar caritabil, cu haine de calitate. Caștigurile obținute din vanzarea lor vor fi folosite pentru susținerea serviciilor sociale a 200 de persoane cu dizabilitați intelectuale. Bazarul caritabil al Fundației „Pentru Voi” va avea loc intre 6 și 22 decembrie,…

- Politia Locala Sector 2 impreuna cu reprezentanții “Grow Up Romania” a organizat o acțiune matinala denumita “Strange dupa cainele tau”, prin care bucurestenii din zona centrala, detinatori de animale de companie, au fost informați despre obligativitatea pe care o au de-a aduna de pe trotuare și spații…

- Retailerul online Alibaba a realizat vanzari record de 213,5 miliarde de yuani (30,7 miliarde dolari) de Ziua Celibatarilor, dar cresterea anuala a incetinit de la 39% in 2017 la 27%, cel mai scazut ritm consemnat vreodata, transmite Reuters.

- Cititi mai jos cele trei momente relatate pe pagina de Facebook: 1. Nici nu ne asezaseram bine in bancile de la balcon, in asteptarea sedintei de vot, ca doi tovarasi din administratie, foarte agresivi si ultimativi, ne-au si invitat afara. Inutil sa va spun ca am luat cu totii foc. Ni se explica dur…

- Exista insa numeroase semne de intrebare și motive pentru care contractul poate ajunge un al doilea Bechtel, dupa cum relateaza DCBusiness. Intrebați de ce nu se utilizeaza fonduri europene pentru construirea acestei autostrazi, șefii de la CNAIR au explicat ca Romania va beneficia cu incepere…