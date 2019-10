BERD va investi în construcţia unei gropi de gunoi în apropiere de capitala Serbiei Serbia are dificultati in a-si aduce procedurile de mediu si emisiile de gaze cu efect de sera la standardele care sa ii permita sa adere la Uniunea Europeana, o sarcina ale carei costuri sunt estimate la aproximativ 15 miliarde euro. Fondurile de la BERD sunt necesare pentru constructia unei facilitati care sa transforme deseurile in energie amplasata la Vinica, o suburbie a Belgradului, precum si pentru inchiderea unei gropi de gunoi actuale si construirea uneia noi, care sa respecte normele UE. 'BERD va contribui cu un credit de 72,25 milioane euro din fondurile proprii si de asemenea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Traficul din Bucuresti ramane de cosmar, cu toate ca in jumatate dintre intersectiile din oras exista deja semafoare inteligente, care ar trebui sa dirijeze eficient traficul. Iata de ce se intampla asa si cine ar trebui sa ia masuri ca sa nu-si mai piarda zilnic bucuresteanul in trafic de doua ori…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) a anuntat miercuri ca va acorda Credit Agricole Romania un imprumut de 20 de milioane de euro in moneda locala pentru a sustine cresterea accesului la finantare pentru intreprinderile mici si mijlocii (IMM) si pentru a stimula cresterea bancii…

- Reprezentanții transportatorului de gaze Transgaz și ai investitorului Black Sea Oil & Gas au semnat vineri ordinul de începere a lucrarilor pentru proiectele celor doua companii în vederea preluarii productiei de gaze provenite din Proiectul Dezvoltare Gaze Naturale Midia în Sistemul…

- Achizitia a 38 de autobuze Diesel Euro 6 de la o firma din Turcia de catre Primaria Craiova, cu bani de la Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), a fost taxata de cei de la USR Dolj. Useristii spun ca a lua un imprumut de la banca nu este un motiv de lauda. Din […]

- Deputatul Catalin Drula (USR) contesta utilitatea declararii de catre CSAT a autostrazilor drept obiective strategice, afirmand ca acest lucru nu va duce la construirea lor mai rapida, demersul fiind menit doar sa acopere incapacitatea Guvernului in domeniul infrastructurii de transport. ”Declararea…

- Fostul președinte al țarii considera ca singura soluție pentru construcția celebrei deja autostra este doar obținerea unei finanțari de la Banca Europeana pentru Investiții și de la Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

- "Cresterea economica de anul viitor va fi 5 si ceva. Trebuie sa fie, pentru ca potential exista foarte, foarte mare, dar vor fi foarte multe masuri pe care o sa le propunem in acest an si pe zona economica si pe evaziune si pe tot. Anul acesta am mers pe o crestere economica de 5,5%. (...) PIB-ul…

- Moldova Agroindbank si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) isi consolideaza relatiile de colaborare, semnand la 4 iulie a.c. un acord de relansare a Programului de sustinere si dezvoltare a comertului (EBRD TFP / Trade Facilitation Programme).