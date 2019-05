Stiri pe aceeasi tema

- Economia romaneasca ar urma sa inregistreze anul acesta o crestere de 3,2%, fata de un avans de 3,6% previzionat in noiembrie, arata cele mai recente prognoze publicate miercuri de Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD). Pentru 2020 BERD se asteapta tot la o expansiune de…

- Victor Ponta a vorbit despre imprumutul "de 3 miliarde de euro pe care Guvernul, Ministerul de Finante l-a luat intr-o singura zi". "Pe langa valoarea sumei, cu siguranta este cel mai mare imprumut luat intr-o singura zi de Romania, 3 miliarde de euro, este cel mai lung termen, de 30 de ani,…

- Institutia financiara, care pompeaza anual miliarde de euro in Europa de Est si in Turcia, a estimat ca 6,8% din valoarea adaugata combinata a exporturilor regiunii va fi afectata de orice potentiala intrerupere a legaturilor comerciale. Cel mai ridicat procent va fi in Cipru, Turcia si Polonia,…

- A.D.I Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova, in colaborare cu Ministerul Fondurilor Europene, Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), impreuna cu un consortiu al firmelor de consultanta Ramboll si BDO, implementeaza proiectul "Asistenta tehnica pentru consolidarea capacitatii…

- „Economia naționala merge bine in guvernarea PSD. Analiza din Ziarul Financiar da peste nas tuturor celor care contesta capacitatea PSD de a conduce Romania. Cifrele nu mint și nu fac politica! Iar adevarul e ca economia ar fi mers și mai bine daca Iohannis nu ar fi bagat tot timpul bețe-n roate guvernarii…

- Procurarea celor 31 de autobuze „ISUZU Cityport” de catre Primaria Chișinau a provocat controverse în R. Moldova. Fostul primar al capitalei, Dorin Chirtoaca, susține ca autobuzele ar fi la mâna a doua și prețul platit pentru acestea, peste 130 de mii de euro per unitate,…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a fost ales vicepresedinte al Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), mandatul acestuia va incepe in luna mai si se va incheia in 2020, a anuntat ministerul de resort. "Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, cel mai înalt…

- Doua mari banci internationale de dezvoltare, Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si International Finance Corporation, divizie a Bancii Mondiale, s-au plâns în mod oficial Guvernului în legatura cu noua taxa