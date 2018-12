Stiri pe aceeasi tema

- Transparenta perceputa in elaborarea politicilor guvernamentale in cele 38 de tari in care activeaza Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare nu s-a imbunatatit de la inceputul deceniului, cu unele exceptii, cum ar fi Kazahstan, Romania si Ucraina, se arata in raportul anual de tranzitie…

- Companii Sibiu, al saselea oras in care transportul public poate fi platit pe telefon, printr-o aplicatie dezvoltata de Banca Transilvania si PTP Online Secțiune susținuta de Tweet Print Mail Autor: Roxana Rosu astazi, 14:07 1 Calatoriile cu transportul public din Sibiu pot fi platite de…

- Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, l-a contrazis, marți seara, parțial, pe ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici. Plumb a negat ca Romania a platit creditele de la BERD și BEI cu fonduri europene, așa cum a scris Teodorovici pe Facebook, dar explicația tehnica este aceeași.„Referitor…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si-a revizuit in jos estimarile privind avansul economiei romanesti in 2018 si 2019, prognozand o crestere de 4,2% in acest an, pentru ca anul viitor avansul economiei sa se reduca la 3,6%.

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) a anuntat, joi, ca estimeaza o crestere de 4,2% pentru economia Romaniei, in acest an, comparativ cu anul trecut, cu 0,4 puncte procentuale mai putin decat prognoza din mai. Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD)…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) vrea sa majoreze pana la sfarsitul acestui an investitiile in statele arabe la 2,5 miliarde de euro (2,92 miliarde de dolari), de la 2,2 miliarde de...

- In urma cu 10 ani, in data de 15 septembrie, se declanșa criza economica mondiala, odata cu falimentul bancii de investiții Lehman Brothers. Deși autoritațile romane dadeau atunci asigurari ca aceasta nu ne va afecta, ba chiar ne va ajuta, Romania a fost printre țarile cele mai dur lovite de criza.…

- Banii vor fi imprumutați de Primaria Craiova de la Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), cu ei urmand sa se achiziționeze 35 de autobuze noi cu norma de poluare Euro 6, sa se reabiliteze cele doua sedii ale instituției ...