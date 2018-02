Stiri pe aceeasi tema

- Presedintii Rusiei, Turciei si Iranului - Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan si Hassan Rouhani - se vor intalni in aprilie in Turcia, pentru a discuta situatia din Siria, a informat luni agentia de presa RIA, preluata de Reuters, citandu-l ca sursa pe purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri…

- Militia kurda siriana Unitatile pentru Protectia Populatiei (YPG) si Observatorul sirian pentru Drepturile Omului (OSDH) au acuzat armata din Turcia ca ar fi lansat un atac cu gaz, vineri, la Afrin. Ankara neaga acuzatiile, relateaza Reuters. Fortele kurde din regiunea Afrin din Siria, unde se desfasoara…

- Turcia ar trebui sa anuleze decizia de condamnare pe viata a trei ziaristi renumiti, acuzati de legaturi cu tentativa de lovitura de stat din iulie 2016, au afirmat vineri experti ai ONU si OSCE in domeniul libertatii presei, relateaza Reuters. 'Aceste sentinte dure sunt inacceptabile si un atac…

- Turcia a propus Statelor Unite ca trupele kurde YPG sa se retraga la est de raul Eufrat si trupele turce si americane sa actioneze impreuna in zona Manbij din Siria, conform unui oficial turc, scrie Reuters.

- Seful diplomatiei americane Rex Tillerson a avut o lunga intalnire si discutii "productive" joi seara la Ankara cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan pentru a incerca sa detensioneze relatiile devenite explozive de mai multe saptamani din cauza ofensivei Ankarei impotriva unei militii kurde siriene…

- Rex Tillerson, secretarul de Stat al SUA, a declarat, marti, ca incheierea operatiunilor de amploare impotriva retelei teroriste Stat Islamic nu inseamna ca SUA si aliatii sai si-au indeplinit obiectivul de a infrange definitiv gruparea jihadista, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.…

- Comisia Europeana i-a cerut luni Turciei sa se 'abtina de la orice actiuni care ar putea afecta relatiile de buna vecinatate' dupa ce Ciprul, membra a Uniunii Europene, a acuzat armata turca de obstructionarea unei nave italiene care intentiona sa faca prospectiuni legate de rezervele de gaze naturale…

- Banca Europeana de Investitii (BEI) a aprobat marti un imprumut de 1,5 miliarde euro pentru gazoductul Trans-Adriatic Pipeline (TAP). Cu o lungime de 870 de kilometri, gazoductul Trans Adriatic Gas Pipeline (TAP) face parte dintr-un proiect mai amplu in valoare de 40 de miliarde de dolari…

- Avioane turcesti au atacat luni 19 pozitii ale Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK) in nordul Irakului, omorand 49 de militanti, au anuntat joi fortele armate ale Turciei, relateaza agentia Reuters, scrie agerpres.ro. Doua lovituri aeriene au fost intreprinse luni in regiunile Asos/Qandil,…

- Numarul initiativelor si discutiilor in tarile Parteneriatului Estic a crescut cu 20% pe parcursul ultimilor trei ani. Aceasta este una din primele concluzii ale Programului UE Cultura si Creativitate, lansat in 2015 in sase tari: Georgia, Armenia, Azerbaidjan, Moldova, Ucraina si Belarus.

- Tragerea la sorți a Ligii Națiunilor 2018 s-a desfașurat astazi, 24 ianuarie. Selecționata Moldovei va juca Seria D, in grupa II, alaturi de echipele Luxemburg, San Marino și Belarus. Seria D #Grupa I: Georgia, Letonia, Kazahstan, Andorra; #Grupa II: Belarus, Luxemburg, Republica Moldova, San Marino;…

- Numarul inițiativelor și discuțiilor in țarile Parteneriatului Estic a crescut cu 20% pe parcursul ultimilor trei ani. Aceasta este una din primele concluzii ale Programului UE Cultura și Creativitate, lansat in 2015 in șase țari: Georgia, Armenia, Azerbaidjan, Moldova, Ucraina și Belarus.

- LIVE PRO TV TRAGEREA LA SORTI LIGA NATIUNILOR UEFA LIVE VIDEO STREAM ONLINE PRO TV. Cele patru serii din LIGA NATIUNILOR s-au stabilit pe baza coeficientului UEFA. Seria A (patru grupe cu trei echipe): Germania, Portugalia, Belgia, Spania, Franța, Anglia, Elveția, Italia, Polonia, Islanda,…

- Administratia Bashar al-Assad a avertizat, joi, Turcia ca va riposta la o eventuala operatiune militara in nord-vestul Siriei, in contextul in care Ankara vrea sa atace grupuri kurde de pe teritoriul sirian, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Consiliul National de Securitate al Turciei a declarat miercuri ca Ankara va raspunde imediat oricarei amenintari din vestul Siriei si nu va permite formarea unei "armate teroriste" la frontiera, informeaza Reuters. Dupa o sedinta a guvernului, vicepremierul Bekir Bozdag a lansat un avertisment similar,…

- Cazinoul din Constanța a intrat pe lista rusinoasa a celor mai afectate 12 cladiri de patrimoniu din Europa, alaturi de monumente istorice din Albania, Georgia sau Belgia. Cu banii de reparaţii blocaţi în cont de trei ani şi cu o lege care permite blocarea oricărei licitaţii,…

- Departamentul Apararii Statelor Unite a dat asigurari miercuri ca nu intentioneaza sa creeze in Siria o noua armata sau trupe conventionale de graniceri, informeaza Reuters. Dupa reactia Turciei la planurile SUA de a pregati luptatori pentru securitatea interna a Siriei, inclusiv kurzi,…

- Consiliul National de Securitate al Turciei a declarat miercuri ca Ankara va raspunde imediat oricarei amenintari din vestul Siriei si nu va permite formarea unei "armate teroriste" la frontiera, informeaza Reuters. Dupa o sedinta a guvernului, vicepremierul Bekir Bozdag a lansat un avertisment similar,…

- 'Coliziunea s-a produs probabil din cauza unei erori a navei turce', a declarat o sursa din Marina greaca. 'Nu exista pagube si nimeni nu este ranit, incidentul s-a incheiat', a adaugat ofiterul elen.Incidentul s-a produs in apropierea Insulelor Imia, nu departe de coasta Turciei, insule…

- Grecia, Iordania si Cipru au cerut marti, la Nicosia, un sprijin sporit pentru tarile aflate in prima linie in fata crizei refugiatilor din Orientul Mijlociu, relateaza Reuters. In conditiile in care milioane de sirieni au parasit tara afectata de razboi, Iordania, Libanul si Turcia au primit sute…

- Un avion de pasageri al companiei Pegasus Airlines a iesit de pe pista aeroportului din Trabzon, Turcia, si s-a oprit la cativa metri de apele Marii Negre, dar nicio persoana nu a fost ranita, relateaza site-ul agentiei Reuters. Incidentul a avut loc in noaptea de sambata spre duminica,…

- Potrivit sursei citate, in anul 2017, pe linia combaterii sederii ilegale, au fost organizate 118 actiuni si controale in urma carora au fost depistati 50 de straini in situatii ilegale. Pentru strainii aflati in situatii ilegale sau care nu mai intruneau conditiile prevazute de lege pentru…

- Curtea Constitutionala a Turciei a decis joi eliberarea jurnalistilor Mehmet Altan si Sahim Alpay, sustinand ca drepturile lor au fost incalcate, a anuntat canalul de televiziune CNN Turk, citat de Reuters. Nu exista deocamdata o confirmare din partea Curtii. Inainte de sesiunea Curtii, unii avocati…

- Dupa succesul international al hitului „The Violin Song”, care a fost difuzat in zeci de tari, printre care Polonia, Grecia, Rusia, Turcia, Cipru si Albania, Monoir se pregateste sa lanseze un super featuring cu un artist surpriza. „Datorita faptului ca am lansat «The Violin Song», piesa ce a generat…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a catalogat, marti, decizia justitiei americane de condamnare a unui bancher turc in legatura cu tranzactii ilegale cu Iranul drept o "tentativa de lovitura de stat politica" si un efort comun al FBI si CIA menit sa submineze Ankara, relateaza agentia Reuters.…

- Evolutiile recente in domeniul drepturilor omului din Turcia exclud orice progres in negocierile de aderare a acestei tari la Uniunea Europeana, a declarat vineri presedintele francez Emmanuel Macron, dupa intrevederea avuta la Paris cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza AFP si Reuters.…

- Rusia va livra Turciei patru sisteme de rachete sol-aer S-400 in cadrul unui contract in valoare de 2,5 miliarde de dolari, aflat aproape de finalizare, a declarat directorul executiv al Rosteh, corporatia de stat rusa in domeniul armamentului, Serghei Cemezov, pentru cotidianul Kommersant de miercuri,…

- Premierul turc Binali Yildirim a anuntat ca Turcia va angaja 110.000 de functionari publici in anul 2018, inclusiv profesori, personal medical si religios, transmite Reuters. Aflat in orasul Kilis din sudul Turciei, Yildirim a precizat ca printre noii functionari publici se vor afla 20.000 de profesori…

- Turcia a cerut joi comunitatii internationale sa 'nu se vanda pentru un pumn de dolari', dupa ce presedintele american Donald Trump a amenintat cu taierea ajutorului financiar pentru tarile ce vor vota in favoarea proiectului de rezolutie a ONU care solicita SUA sa renunte la decizia de a recunoaste…

- Cheltuielile turistilor straini in Turcia ar urma sa ajunga la 26 de miliarde de dolari in 2017, in crestere de la 22 de miliarde de dolari in 2016, a anuntat ministrul Turismului, Numan Kurtulmus, informeaza Reuters, preluata de Agerpres. Turcia estimează pentru anul viitor un număr de 38…

- Republica Moldova a semnat astazi acorduri cu Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și Banca Europeana pentru Investiții (BEI) privind finanțarea interconexiunii rețelelor electrice moldovenești cu Romania. BERD și BEI vor acorda credite in suma a cite 80 milioane de euro, informeaza…

- "Salut din toata inima consecventa cu care Premierul Tudose urmareste aceasta colaborare cu vecinii nostri - o colaborare lansata la Craiova in 2015/ este in interesul absolut al Romaniei sa stranga relatiile si sa se coordoneze pe toate politicile regionale si europene cu Serbia, Bulgaria si Grecia.…

- In perioada 20 octombrie-16 Noiembrie 2017, Universitatea din Pitești a fost vizitata de cadre didactice venite din Armenia, Bulgaria și Egipt pentru a susține o serie de prelegeri adresate studenților și pentru a discuta oportunitați de cooperare cu Universitatea din Pitești. Evenimentul – International…

- Uniunea Europeana se pregateste sa suprime anul viitor ajutoare de pana la 175 de milioane de euro destinate Turciei, in cadrul procedurii de aderare a Ankarei la UE, si ar putea sa blocheze credite de dezvoltare in valoare de 3,5 miliarde de euro, potrivit unor eurodeputati si diplomati, relateaza…

- Procurorii turci au emis mandate de detenție pentru 360 de persoane intr-o operațiune care vizeaza susținatorii clericului Fethullah Gulen a anunțat, miercuri, postul de televiziune CNN Turk. Ei au declarat ca operațiunea s-a concentrat asupra orașului Istanbul și ca 343 dintre cei care au…

- Serviciul antiterorist din Grecia a efectuat marți percheziții in mai multe apartamente din centrul Atenei. In urma perchezițiilr au fost reținute noua persoane pentru presupuse legaturi cu o grupare de extrema-stinga scoasa in afara legii in Turcia, a anunțat poliția elena, transmite Reuters. ''Pina…

- Simona Halep, liderul clasamentului mondial in tenisul feminin , Horia Tecau, caștigator in proba de dublu a turneului de tenis US Open, gimnaștii Marian Dragulescu și Catalina Ponor, campioni europeni anul acesta la Cluj-Napoca, se numara printre nominalizații la cea de-a 45-a ediție a anchetei ”Cei…

- Țarile participante la Summit-ul Partneriatului Estic și anume, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucrainea au semnat o declarație comuna prin care iși reafirma "importanța deosebita pe care o acorda Parteneriatului estic ca dimensiune specifica a politicii europene de vecinatate".

- Summit-ul Parteneriatului Estic, care a ajuns la cea de-a 5-a reuniune de la lansarea acestei inițiative, are loc vineri la Bruxelles, acolo unde șefii de stat și de guvern din țarile Uniunii Europene se vor intalni cu liderii celor sase tari din Parteneriatul Estic (R. Moldova, Armenia, Azerbaidjan,…

- Repetitii pentru parada organizata de MApN pentru Ziua Nationala Aproximativ 3.500 de militari si specialisti din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne și Serviciul Român de Informatii, cu peste 350 de mijloace tehnice, din care circa 50 de aeronave, si militari…